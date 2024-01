Nie chcieli Hajty, sięgnęli po jego kolegę. Legenda na ratunek

Schalke 04, a więc były zespół Tomasza Hajty, znajduje się w głębokim kryzysie, choć jeszcze kilka lat temu jak równy z równym walczył nie tylko w Bundeslidze, ale i na arenie międzynarodowej. W 2018 roku klub został wicemistrzem Niemiec, a w sezonie 2018/19 rywalizował w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wówczas w 1/8 finału lepszy okazał się Manchester City. Po sezonie 2020/21 drużyna spadła do 2. Bundesligi. I choć po roku wróciła do najwyżej klasy rozgrywkowej, to nie utrzymała się za długo i ponownie trafiła na zaplecze. W tym sezonie radzi sobie fatalnie - zajmuje 14. miejsce i bliżej jej do kolejnego spadku aniżeli awansu. W związku z tym klub podjął stanowcze kroki i dokonał zmiany na jednym z kluczowych stanowisk.

Kolega Tomasza Hajty nowym dyrektorem sportowym Schalke 04

Mowa o posadzie dyrektora sportowego. Wraz z początkiem stycznia klub pożegnał Petera Knabela. Nie czekał jednak długo z ogłoszeniem jego następcy. Już w czwartek 4 stycznia Schalke poinformowało w oficjalnym komunikacie o zatrudnieniu Marka Wilmotsa, a więc legendy klubu. To on strzelił decydującą o triumfie w Pucharze UEFA bramkę w rzutach karnych przeciwko Interowi Mediolan (1997). W barwach niemieckiego zespołu rozegrał 178 meczów, zdobył 38 bramek i zaliczył 19 asyst. W nim też zakończył karierę. W Schalke dzielił szatnię m.in. z Tomaszem Hajto.

- Jako trener reprezentacji Belgii Marc pracował jak menedżer i w zrównoważony sposób rozwijał wszystkie działy powiązane z drużyną. Właśnie tego oczekujemy od niego w Schalke. Będzie współpracował z trenerem i zespołem, dzięki czemu już na wczesnym etapie będzie mógł wykryć błędy i w razie potrzeby je skorygować - podkreślił Matthias Tillmann, dyrektor generalny klubu.

- Naprawdę nie mogę się doczekać nowych wyzwań. Schalke 04 to dla mnie wyjątkowy klub, z którym świętowałem wielkie sukcesy. Teraz chcę być na czele ruchu, który da drużynie nową siłę i zapewni sukcesy w przyszłości. Osiągniemy to tylko wtedy, gdy każdy z nas będzie pracował w pełnym skupieniu. Wtedy będziemy mogli pokazać naszym kibicom atrakcyjny i odnoszący sukcesy futbol - powiedział z kolei Wilmots. W przeszłości 54-latek prowadził m.in. reprezentację Belgii, a także drużynę narodową Iranu.

Tomasz Hajto oferował pomoc Schalke 04. Klub nie skorzystał z okazji

Warto przypomnieć, że kilka lat temu pomoc w wyjściu z kryzysu Schalke 04 oferował również Hajto. Były reprezentant Polski publicznie zgłaszał kandydaturę na... trenera niemieckiej drużyny. - Jeśli nie teraz, to kiedy? Chciałbym pomóc w tym, by Schalke wróciło na swoje miejsce, czyli do Bundesligi. Odpowiednie osoby w klubie raczej nie będą miały problemu ze znalezieniem mojego numeru telefonu - mówił Hajto w jednym z wywiadów w 2021 roku.

Finalnie nie otrzymał on oferty z Schalke. Kilka miesięcy temu wkroczył z kolei do świata freak fightów i stoczył już dwie walki w Clout MMA. Obie przegrał.