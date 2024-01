Jest pierwszy transferowy hit 2024 roku! "Bild" potwierdza

Jadon Sancho bardzo dobrze prezentował się w Borussii Dortmund, co w lipcu 2021 roku zaowocowało transferem do Manchesteru United. Na Old Trafford miał rozwinąć skrzydła, ale życie napisało inny scenariusz. Na dodatek Anglik popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem i od września pozostaje poza składem drużyny. Trener zarzucił mu brak zaangażowania w treningi, na co piłkarz odpowiedział w wymowny sposób.

"Nie pozwolę, żeby ludzie mówili o mnie nieprawdę. Do każdego treningu w tygodniu przykładałem się bardzo mocno. (...) Od dłuższego czasu jestem kozłem ofiarnym, co nie jest sprawiedliwe" - pisał w mediach społecznościowych. Kilka dni później został zawieszony z powodów dyscyplinarnych. Szkoleniowiec zabronił mu nawet korzystania z boisk Manchesteru oraz stołówki, więc stało się jasne, że tylko transfer uratuje jego karierę. Ten może zostać sfinalizowany już w najbliższych godzinach.

Media: Jadon Sancho wróci do Borussii Dortmund. Kluby doszły do porozumienia

Jak poinformował Fabrizio Romano, już wkrótce Sancho może zmienić otoczenie. Dość zaskakująco ma on wrócić do Borussii Dortmund na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Teraz nowe informacje w sprawie przekazał "Bild".

Okazuje się, że transakcja jest już niemal dopięta. Doszło do przełomu w negocjacjach pomiędzy klubami i transfer jest na finiszu. "Teraz do ustalenia pozostają tylko najdrobniejsze szczegóły podatkowe, które dotyczą m.in. opłaty za wypożyczenie. Sancho podpisze umowę tak szybko, jak to możliwe" - czytamy.

Jak donoszą dziennikarze, cała transakcja ma kosztować Borussię zaledwie... trzy miliony euro. "Dla szefów BVB umowa z Sancho na tak korzystnych warunkach jest wręcz zamachem stanu i bardzo ekscytującym dodatkiem dla ligi" - pisze redakcja. Tym bardziej że niemiecka ekipa sprzedała zawodnika za 85 mln euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to będzie to pierwszy hit zimowego okna transferowego.

Jadon Sancho "lekarstwem" na problemy Borussii

Klub z Dortmundu nie zamierza czekać z założonymi rękoma i chce, by piłkarz jak najszybciej dołączył do drużyny. Co więcej, ma to nastąpić już w piątek 5 stycznia. Jak donoszą dziennikarze, tego dnia Sancho ma pojechać na obóz treningowi do Marbelli, gdzie aktualnie znajdują się piłkarze Borussii.

Ekipa z Dortmundu liczy, że Anglik rozwiąże problemy w ataku. W poprzednim sezonie drużyna do końca walczyła o mistrzostwo Niemiec, a teraz zajmuje dopiero 5. lokatę, tracąc do Bayeru Leverkusen już 15 punktów. W latach 2017-2021 Sancho rozegrał dla Borussii 137 spotkań, zdobył 50 bramek i zanotował 64 asysty.