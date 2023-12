"Nowy Lewandowski" wywołał burzę. Jedno zdjęcie i w Niemczech aż huczy

Mało kto mógł się spodziewać, że w wieku 27 lat Serhou Guirassy zanotuje tak spektakularne wejście do Bundesligi i zostanie okrzykniętym "nowym Lewandowskim". Gwinejski napastnik wystąpił w 16 meczach VfB Stuttgart i tylko w czterech nie trafił do bramki rywala. A ile bramek Guirassy ustrzelił już dla nowego klubu? 19! Do tego dołożył dwie asysty.

Po siedmiu kolejkach Bundesligi napastnik miał na koncie już 13 bramek. Zgodnie z danymi, które zostały opublikowane przez serwis "Transfermarkt" okazuje się, że żaden inny zawodnik w historii nie może się pochwalić tak znakomitym wyczynem. Dla porównania - najlepszy wynik Roberta Lewandowskiego po siedmiu kolejkach to 11 trafień po tylu kolejkach.

Serhou Guirassy ponownie założył koszulkę innego zespołu z Bundesligi

Jeśli Serhou Guirassy utrzyma obecną dyspozycję do końca sezonu, to trudno oczekiwać, żeby pozostał w klubie na długo. Zwłaszcza że w jego kontrakcie zapisana jest śmiesznie niska klauzula wykupu na poziomie 17,5 miliona euro. A sam zawodnik w trakcie obecnej przerwy od gry postanowił dolać oliwy do ognia w kontekście ewentualnego transferu.

Guirassy w relacji na Instagramie umieścił zdjęcie z wakacji w niebieskiej koszulce, którą kibice błyskawicznie rozpoznali jako trzeci trykot Bayeru Leverkusen. "Aptekarze" są w tej chwili liderami Bundesligi i kto wie, czy z czasem 27-latek nie zmieni obecnego klubu na właśnie Bayer.

Z kolei inni kibice przypomnieli, że Guirassy lubi bawić się plotkami transferowymi. Gdy latem dołączył do VfB Stuttgart, to pokazał się w koszulce zespołu... RB Lipsk. Kto wie, czy obecna sytuacja to także nie jest forma zabawy i 27-latek nie przykłada specjalnej wagi do tego, w jakiej koszulce zostanie sfotografowany.

Gwinejczyk najpewniej dogra sezon w klubie ze Stuttgartu. VfB po 16. kolejkach zajmuje trzecie miejsce i jest jedną z rewelacji bieżących rozgrywek, mającą duże szanse na grę w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie.