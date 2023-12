Bolesny cios w Lewandowskiego. Sepp Maier mówi wprost

Anglik Harry Kane ma znakomite wejście do Bundesligi i Bayernu Monachium. W ledwie 15 meczach Bundesligi były piłkarz Tottenhamu, za którego Bayern zapłacił 95 milionów euro, strzelił aż 21 goli i zaliczył 5 asyst. To sprawia, że 30-latek ma duże szanse pobić rekord Roberta Lewandowskiego w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie, który wynosi 41. Bilans Kane'a we wszystkich rozgrywkach to 25 goli i 8 asyst w 22 spotkaniach.

"Kane jest znacznie cenniejszy od Lewandowskiego". Niemiecka legenda nie ma wątpliwości

O transfer angielskiego napastnika został zapytany legendarny bramkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Sepp Maier, mistrz świata z 1974 roku. 79-latek skorzystał z okazji, by porównać Kane'a z Robertem Lewandowskim.

- Harry Kane strzelił 21 goli w 15 meczach ligowych. Niesamowity wskaźnik, prawda? - zapytał dziennikarz niemieckiego Sport 1.

- Zdecydowanie. Latem zakładano, że wszystko będzie się dobrze układało między nim a Bayernem, ale jego występy są już wyjątkowo dobre. Niemal brakuje słów. Cechą szczególną Kane’a jest to, że pracuje także dla innych i pokazuje, jak bardzo zinternalizował się już FC Bayern. Jest też dobry dla Bundesligi. Kane jest znacznie cenniejszy od Lewandowskiego - stwierdził Maier.

Robert Lewandowski w trakcie ośmiu lat w Bayernie Monachium rozegrał dla tego zespołu 375 meczów oficjalnych, w których strzelił 344 gole i zaliczył 73 asysty. Z Bawarczykami zdobył osiem mistrzostw Niemiec, trzy Puchary i pięć Superpucharów Niemiec, a także po razie wygrywał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. W tym czasie sięgał też aż sześciokrotnie po koronę króla strzelców Bundesligi.

Dobra forma Harry'ego Kane'a to jednak za mało dla Bayernu Monachium, by mógł on zaliczyć jesień do udanych. Drużyna Thomasa Tuchela w dramatycznym stylu przegrała Superpuchar Niemiec z RB Lipsk, przegrywając 0:3, a do tego skompromitowała się w Pucharze Niemiec, ulegając trzecioligowemu Saarbrucken (1:2). Bayern nie prowadzi też w tabeli Bundesligi - zajmuje w niej drugie miejsce ze stratą czterech punktów do liderującego Bayeru Leverkusen, choć trzeba zaznaczyć, że ma o jedno spotkanie rozegrane mniej.

Na plus mistrzom Niemiec można zaliczyć za to grę w Lidze Mistrzów - tam Bayern bez większego trudu wygrał grupę z FC Kopenhagą, Galatasaray Stambuł i Manchesterem United.

Bayern Monachium po przerwie świąteczno-noworocznej wróci do gry 12 stycznia, gdy w 17. kolejce Bundesligi zmierzy się u siebie z TSG Hoffenheim.