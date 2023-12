Oliver Kahn chciał iść do sądu. Straszył pozwem. Szokujące kulisy

- Zatrudnienie go było błędem - tak o pracy Olivera Kahna na stanowisku prezesa Bayernu Monachium mówił Uli Hoeness. Honorowy prezes bawarskiego klubu nie gryzie się w język i często mówi to, co uważa. To mogło skończyć się kosztowanie dla klubu, ponieważ Kahn w pewnym momencie miał dosyć słuchania krytyki starszego kolegi i zagroził Bayernowi pozwem.

3 Marcus Brandt / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl