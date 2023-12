Stało się! Legenda Bayernu zadecydowała

Chociaż Mueller to wychowanek Bayernu, to plotkowano, że może odejść po tym sezonie, bo trener Thomas Tuchel rzadko na niego stawia. Szkoleniowiec nazywa go "ikoną Bayernu i grającą legendą", ale najcześciej Niemiec rozpoczyna mecz na ławce. W tym sezonie, biorąc pod uwagę Bundesligę oraz Ligę Mistrzów, Mueller strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst, choć na murawie przebywał lącznie przez zaledwie 705 minut.

Ale jednak Mueller zostanie na dłużej w Monachium, bo przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. 34-latek usłyszał przy okazji wiele ciepłych słów na swój temat.

- Nigdy nie będzie drugiego takiego jak on. Thomas Mueller należy do Bayernu, jak kościół Frauenkirche do Monachium. Thomas urodził się na obrzeżach miasta, dorastał w tym klubie i stał się legendą już w czasach swojej gry, co bardzo niewielu się to udaje - powiedział prezes monachijczyków Hebert Hainer.

- Mueller to synonim jakości, który nie zawodzi i zawsze jest gotów pomóc drużynie - dodał Christoph Freund, dyrektor sportowy.

A co miał do powiedzenia Mueller?

- Cieszę się, że moja kariera będzie kontynuowana. Chcę odgrywać ważną rolę i wciąż odnosić sukcesy. Zależy mi, by dokładać cegiełkę do kolejnych zwycięstw Bayernu - mówi Mueller, któremu zależy pewnie, by w przyszłym sezonie zagrać w finale Ligi Mistrzów na stadionie Bayernu. To byłoby piękne podsumowanie jego przygody.

Mueller i Lewandowski - ależ to był duet

Grali razem osiem lat, ale ich współpraca układała się tak, jakby byli z jednego podwórka. Robert Lewandowski i Mueller rozumieli się bez słów.

- Między nami istnieje coś w rodzaju ślepego zrozumienia. Thomas w każdej sekundzie wie, gdzie ja jestem i jak się poruszam. Ja wiem, gdzie jest on i jak się porusza - wyjaśniał kiedyś Polak. Lewandowski od lat jest czołowym snajperem na świecie, a Niemiec asystentem. Mueller mawia o sobie, że jego siłą dziś nie są bramki, a "rzeczy, o których się nie pisze w gazetach", czyli bieganie dla drużyny i podania do lepiej ustawionych partnerów. I tak najlepiej podsumować grę mistrza świata z 2014 roku.