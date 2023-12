Bunt wewnątrz rewelacji Ligi Mistrzów! Mają dość. Koniec

Choć w zeszłym sezonie Borussia Dortmund do samego końca liczyła się w walce o mistrzostwo Niemiec, to w tym tak dobrze już nie jest. Zespół Edina Terzicia ma 13 punktów straty do lidera Bundesligi. O wiele lepiej dortmundczycy radzą sobie w Lidze Mistrzów. Mimo to w mediach pojawiły się sensacyjne informacje dotyczące przyszłości szkoleniowca. Według Sky Sports miał on stracić zaufanie szatni.

