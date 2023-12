A jednak! Legenda Bayernu zdecydowała o swojej przyszłości w klubie

Ponad 20 lat - tyle już trwa mariaż Thomasa Muellera z Bayernem Monachium. Niemiec trafił do klubu w 2000 roku, przeszedł przez szczeble młodzieżowe i zadebiutował w pierwszym zespole 15 sierpnia 2008 roku w meczu z Hamburgerem SV (2:2). Od tego czasu zagrał blisko 700 meczów, w których strzelił 237 goli i zanotował 261 asyst, a dodatkowo wygrał ponad 30 trofeów w klubowej karierze. W tym sezonie Mueller zagrał niewiele ponad 700 minut we wszystkich rozgrywkach i nie cieszył się tak dużym zaufaniem u Thomasa Tuchela.

To też sprawiło, że coraz częściej pojawiały się informacje o możliwym rozstaniu Muellera z Bayernem. Legendarny Lothar Matthaus stwierdził w swoim felietonie dla Sky, że Niemiec powinien zmienić klub i może spróbować swoich sił w Stanach Zjednoczonych. "Jeśli jest przekonany, że może grać więcej, tak jak wtedy, to będzie musiał odejść. Trzeba to stwierdzić otwarcie. Sytuacja Muellera wygląda, jakby stopniowo zaczął odchodzić. Mueller ma korzenie w Monachium, ale może wyobraża sobie nowe doświadczenie życiowe, na przykład w USA?" - komentował Matthaus.

Muller jednak zostaje w Bayernie. Postanowione. Nowy kontrakt

Ostatnie wieści niemieckich mediów wskazują na to, że do rozstania Muellera z Bayernem jednak nie dojdzie. Dziennik "Sport Bild", Florian Plettenberg ze Sky Sport oraz Fabrizio Romano zgodnie informują, że Mueller przedłuży kontrakt z Bayernem o kolejny sezon, tj. do końca czerwca 2025 roku. Obie strony dogadały się co do warunków dalszej współpracy i teraz brakuje jedynie podpisu piłkarza na umowie. Do oficjalnego ogłoszenia nowego kontraktu ma dojść jeszcze w tym tygodniu.

Jak się okazuje, kluczową rolę w decyzji Muellera odegrał Thomas Tuchel. Trener Bayernu miał osobiście porozmawiać z piłkarzem i przekazać mu, że chce go nadal mieć w swoim projekcie, pomimo faktu, że teraz nie daje mu wielu szans. Podpis Muellera pod nowym kontraktem wydaje się formalnością, więc przed Bożym Narodzeniem wszystko ma być jasne. Warto dodać, że poprzednia umowa Niemca z Bayernem wygasała w czerwcu przyszłego roku.

Muller zagrał 18 spotkań w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst. Poza rywalizacją w lidze niemieckiej, gdzie Bayern jest wiceliderem z 35 punktami i traci cztery do prowadzącego Bayeru Leverkusen, mistrzowie Niemiec pozostają w grze w Lidze Mistrzów, gdzie zagrają w 1/8 finału z Lazio.