Probierz zaciera ręce. Reprezentant Polski potwierdza formę. Co za zagranie [WIDEO]

Tymoteusz Puchacz wyjechał z Polski w 2021 roku. Trafił do Unionu Berlin, ale jego przygoda z niemieckim klubem okazała się totalnym niewypałem. Rozegrał zaledwie jeden mecz w Bundeslidze, a większość czasu spędził na wypożyczeniach. Latem 2023 roku znów zmienił drużynę - tym razem dołączył do FC Kaiserslautern, gdzie szybko zapewnił sobie miejsce w składzie. Na początku września zdobył premierowe trafienie w barwach tej ekipy, a w niedzielę 17 grudnia był bliski drugiego gola.

Znakomita akcja Tymoteusza Puchacza. To mógł być jego gol. Koszmarna interwencja rywala

Tego dnia FC Kaiserslautern mierzył się na wyjeździe z Eintrachtem Brunszwik. Mecz zaczął się kapitalnie dla gości, bo już w 14. minucie padła pierwsza bramka. Wydawało się, że jej autorem został nie kto inny, jak właśnie Puchacz. Sędzia podyktował rzut wolny, a do piłki podszedł Polak. Popisał się perfekcyjnym strzałem, a po chwili futbolówka zatrzepotała w siatce.

Po drodze jednak odbił ją jeden z rywali, a konkretnie Robin Krausse. Zamiast wybić piłkę, to zmienił nieco jej tor lotu, czym zmylił bramkarza. Tym samym to właśnie na jego koncie zapisano trafienie samobójcze. W tej sytuacji do statystyk Puchacza dopisano jedynie asystę, choć nie ulega wątpliwości, że miał spory udział przy golu.

Ostatecznie drużynie Polaka nie udało się triumfować. W 36. minucie wyrównał Rayan Philippe, a w 62. minucie podwyższył Johan Gomez. W doliczonym czasie gry istniała jeszcze szansa na doprowadzenie do remisu. Kapitalnym uderzeniem popisał się Ragnar Ache, ale po interwencji VAR bramka nie została uznana. Wtedy na murawie nie było już Puchacza - zszedł w 71. minucie.

Tym samym FC Kaiserslautern poniósł dziewiątą porażkę w tym sezonie i aktualnie zajmuje odległą, 15. lokatę z dorobkiem 18 punktów. Brunszwik znajduje się z kolei na przedostatniej, a więc 17. pozycji z 14 punktami na koncie.

Puchacz pracuje na powołanie do kadry

W ostatnich tygodniach Tymoteusz Puchacz znajduje się w dobrej formie. Dodatkowo regularnie dostaje szanse gry. Niewykluczone więc, że zapracuje na kolejne powołanie do reprezentacji Polski. Michał Probierz zaprosił go na październikowe zgrupowanie, ale wówczas wykluczyła go kontuzja. Z kolei w listopadzie został dowołany do kadry za zawodników zmagających się z urazami.

W marcu przed Polakami jednak bardzo ważne spotkania. Mowa o barażach o Euro 2024. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią, a jeśli wygrają ich rywalem będzie zwycięzca starcia Walia - Finlandia.