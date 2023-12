Sceny na konferencji Bayernu. Tuchel wypalił w kierunku dziennikarza

Bayern Monachium pokonał we wtorek Manchester United po golu Kingsleya Comana i przypieczętował awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mimo to wszyscy kibice pamiętają jednak kompromitującą porażkę, którą mistrzowie Niemiec ponieśli w ubiegłą sobotę, kiedy zostali rozbici przez Eintracht Frankfurt aż 1:5. Mieli dużo szczęścia, ponieważ Bayer Leverkusen jedynie zremisował na wyjeździe z VfB Stuttgart, przez co nie zbudował nad nimi zbyt dużej przewagi.

Tuchel dostał pytanie o trenera rywala. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Bezwzględnie zarówno Bayer, jak i prowadzony przez Sebastiana Hoenessa (bratanka Uliego Hoenessa, prezydenta honorowego Bayernu) VfB Stuttgart są rewelacjami obecnych rozgrywek. Już w niedzielę 17 grudnia trzeci zespół tabeli Bundesligi zagra na wyjeździe właśnie z mistrzami Niemiec i podobnie jak w spotkaniu z Bayerem, postara się urwać punkty rywalowi.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania dziennik "Bild" przeprowadził rozmowę z szkoleniowcem Thomasem Tuchelem, podczas której doszło do niecodziennego zdarzenia. Mianowicie trener nie chciał odpowiedzieć na pytanie dziennikarza, który chciał dowiedzieć się o to, jak postrzega dotychczasową pracę Hoenessa oraz czy wyobraża go sobie kiedyś w roli szkoleniowca Bayernu.

- Chyba nie sądzisz, że teraz wypowiem się na temat swojego potencjalnego następcy - powiedział. Po czym dodał: W tej chwili tu jestem, kto wie, jak długo... Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie, niezależnie od tego, czy sobie to wyobrażam, czy nie.

Mimo niezbyt stosownej odpowiedzi Tuchel docenia umiejętności Hoenessa i podoba mu się styl gry drużyny najbliższego rywala. - Sposób, w jaki Stuttgart gra, robi wrażenie. To się liczy, my, trenerzy, staramy się określić siebie poprzez to, jak grają nasze drużyny. Między trenerem a zespołem musi tam zatem panować dobra jedność, muszą mieć dobre relacje i dużo zaufania. Sukcesy przychodzą szybko, podnoszą strukturę do niezwykle wysokiego poziomu. Jest to całkowicie zasłużone, dlatego oddajemy im szacunek. Absolutnie zasługują na to, aby być tam, gdzie są - podsumował.

Tuchel określa to spotkanie jako "finał sezonu" i nic w tym dziwnego. Ponadto Bayern będzie miał okazję, aby pobić 49-letni rekord klubu. Jeśli uda mu się w niedzielę zdobyć bramkę, to strzeli gola w 64 ligowych spotkaniach z rzędu na własnym stadionie i osiągnię wynik lepszy, niż w 1974 roku, kiedy zespół dokonał tego pod wodzą legenarnego Udo Latteka.