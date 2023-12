Gwiazdor Bayernu na wylocie. Jest krytykowany. Szansa dla Barcelony

Bayern Monachium zakończył fazę grupową Ligi Mistrzów bez porażki i bez problemu wywalczył awans do 1/8 finału. Tym samym mistrzowie Niemiec dobrze odpowiedzieli na klęskę 1:5 z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze, przez którą ich strata do prowadzącego Bayeru Leverkusen wzrosła do czterech punktów. W ostatnich meczach Bayernu znacznie słabiej prezentuje się Joshua Kimmich, który jest też krytykowany w ojczyźnie. Okazuje się, że mariaż między obiema stronami może wkrótce się zakończyć.

Gwiazda opuści Bayern Monachium? "Symbol utraconego uczucia"

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Joshua Kimmich mógłby rozstać się z Bayernem z końcem tego sezonu. Pomocnik jest teraz często krytykowany w Niemczech, a dodatkowo Thomas Tuchel nie ma do niego dużego zaufania. W tej chwili brakuje mu pewności siebie, co odbija się m.in. na mniejszej liczbie celnych podań. "Kimmich jest teraz symbolem utraconego uczucia Mia san mia w Bayernie" - czytamy w artykule. Dodatkowo Bayern cały czas szuka nowego defensywnego pomocnika, a na liście życzeń ma Martina Zubimendiego z Realu Sociedad.

Obecna umowa Kimmicha z Bayernem wygasa w czerwcu 2025 roku, a mistrzowie Niemiec chcieliby podpisać z nim nowy kontrakt, który związałby go z klubem niemal do końca kariery. Jeżeli finalnie obie strony nie dojdą do porozumienia, to latem przyszłego roku Bayern może mieć ostatnią szansę na to, by zarobić spore pieniądze na Kimmichu. "Bild" uważa, że to może być szansa dla Barcelony, która od paru miesięcy interesuje się pomocnikiem. Radio RAC1 podawało na początku grudnia, że Barcelona chciałaby sprowadzić Kimmicha za mniej, niż 60 mln euro.

Kimmich był krytykowany m.in. przez Lothara Matthausa po porażce 1:5 z Eintrachtem Frankfurt. - Joshua nie tylko nie jest już tak obecny na boisku, ale także po meczu. I pewnie jest ku temu jakiś powód. On się ukrywa. Zawsze był kimś, kto jasno wyrażał swoją opinię w mediach, nawet po przegranych meczach. Kimmich był bardzo krytykowany przez ostatnie dwa lata, bo nie grał tak, jak od niego oczekiwaliśmy. I prawdopodobnie teraz to odbija się na nim - stwierdził legendarny reprezentant Niemiec.

Kimmich był od kilku miesięcy wymieniany jako potencjalny następca Sergio Busquetsa w Barcelonie. W ostatnim czasie Niemiec miał źle przyjąć zwolnienie Juliana Nagelsmanna z Bayernu czy ogłoszenie odejścia Olivera Kahna (prezesa Bayernu) i Hasana Salihamidzicia (dyrektora sportowego) w dniu zdobycia kolejnego tytułu.

Kimmich występuje w Bayernie Monachium od lata 2015 roku, gdy odszedł za 8,5 mln euro z Vfb Stuttgart. W tym czasie zagrał blisko 370 spotkań, w których strzelił 41 goli i zanotował 100 asyst. Z Bayernem wygrał osiem mistrzostw Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwo Świata czy sześć krajowych Superpucharów.