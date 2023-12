Chaos w Bundeslidze! Podjęto radykalne kroki. "Sparaliżowane"

Po 12. kolejkach Bundesligi Bayern Monachium z dorobkiem 32 punktów zajmuje dopiero drugie miejsce. Liderem z dwoma punktami przewagi jest Bayer Leverkusen, który w ten weekend zmierzy się przed własną publicznością w hitowym starciu z Borussią Dortmund.

Chaos w Bundeslidze! Pogoda na przeszkodzie hitu z udziałem ekip z Ligi Mistrzów

Bawarczycy w sobotę o godz. 15:30 mieli podejmować Union Berlin, lecz według doniesień "Bilda" spotkanie to zostało odwołane. Wszystko przez opady śniegu, które nawiedziły cały region Niemiec, w tym jego stolicę Monachium. Pracownicy klubu byliby w stanie przygotować płytę boiska stadionu Allianz Arena do użyteczności, lecz niemiecka gazeta informuje, że w mieście transport publiczny przestaje działać co najmniej do godziny 23. W rezultacie kibice nie mogliby się dostać na stadion. Po kilku dyskusjach podjęto decyzję o odwołaniu meczu.

Ponadto z powodu obfitych opadów śniegu działalność lotniska w Monachium była zawieszona do godziny 12:00. Rzecznik poinformował w sobotę rano, że służby wznowiły działalność, aby umożliwić ponowne bezpieczne funkcjonowanie. Jak dotąd odwołano około 320 z 760 zaplanowanych na dziś lotów. Ruch kolejowy w okolicach Monachium również jest ograniczony.

Starcie Bayernu Monachium z Unionem Berlin miało być debiutem w Bundeslidze w roli szkoleniowca ekipy ze stolicy Niemiec Nenada Bjelicy, byłego trenera Lecha Poznań, który kilka dni temu został szkoleniowcem ekipy ze stolicy Niemiec, zastępując legendarnego Ursa Fischera.

W pierwszym meczu w Lidze Mistrzów Chorwat zremisował 1:1 ze Sportingiem Braga. Union Berlin po 12. kolejkach zamyka tabelę Bundesligi z raptem siedmioma punktami na koncie.