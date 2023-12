Zapomniany reprezentant wysyła kolejny sygnał Probierzowi. Kluczowy gol [WIDEO]

Marcin Kamiński zanotował kolejny dobry występ w barwach Schalke 04. Tym razem jego drużyna odniosła zwycięstwo 4:0 nad Osnabrueck, a on sam zapisał się na liście strzelców. Co więcej, to on otworzył wynik spotkania i główką dość szczęśliwie wbił piłkę do siatki. Tym samym zaliczył już drugie trafienie w tym sezonie 2. Bundesligi i znacząco pomógł zespołu w ucieczce ze strefy spadkowej.

3 Screen z https://twitter.com/viaplaysportpl/status/1730648167090200825 Otwórz galerię Na Gazeta.pl