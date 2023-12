Bayern znalazł złoty środek na transfery. Konflikt zawodnika z trenerem doskonałą okazją

18 meczów, sześć asyst - to statystyki Joshuy Kimmicha z obecnego sezonu. 28-latek od lat pełni jedną z kluczowych ról Bayernie Monachium zarówno na boisku jak i poza nim. W kilku spotkaniach tego sezonu Kimmich pełnił funkcję kapitana zespołu.

Ale jego przyszłość w bawarskim klubie wcale nie jest pewna. Umowa zawodnika z Bayernem wygasa w czerwcu 2025 r. i nie wykluczone, że kontrakt nie zostanie przedłużony, a piłkarz odejdzie z klubu przed jego wygaśnięciem.

Wszystko przez nieporozumienia z trenerem. Jak poinformował dziennikarz "Bilda" - Christian Falk - szkoleniowiec Bayernu - Thomas Tuchel - niespecjalnie ceni Kimmicha w roli defensywnego pomocnika. Co ciekawe, Niemiec i tak wystawia zawodnika na tej pozycji.

Poprzednik Tuchela - Julian Nagelsmann - również podważał umiejętności Kimmicha w środku pola, choć też wystawiał go głównie w roli defensywnego pomocnika. Sam zawodnik ma się czuć niedoceniany w klubie, przez co może rozważyć odejście z niego.

Gwiazda odejdzie z Bayernu?

A chętnych na Kimmicha na pewno nie zabraknie. Piłkarza chciałby u siebie FC Barcelona, zainteresowane byłyby również Liverpool i Manchester City. Trener mistrzów Anglii - Pep Guardiola - jest fanem zawodnika, którego prowadził w czasach pracy w Bayernie.

Wydaje się, że jeśli ktoś miałby sprowadzić Kimmicha następnego lata, to byłyby to kluby angielskie. Bayern może być otwarty na sprzedaż swojej gwiazdy, jednak będzie oczekiwał za nią kwoty w okolicach 100 mln euro. Takie pieniądze są obecnie poza zasięgiem Barcelony.

Kimmich to 82-krotny reprezentant Niemiec, który trafił do Bayernu w 2015 r. z RB Lipsk. Bawarczycy zapłacili za zawodnika zaledwie siedem mln euro, a większość tej kwoty trafiła do VfB Stuttgart, czyli klubu, w którym Kimmich się wychował i z którego trafił do Lipska.

Do tej pory Niemiec zagrał w Bayernie 365 razy, strzelił 40 goli, miał 100 asyst. Kimmich zdobył z klubem m.in. osiem mistrzostw kraju, trzy Puchary Niemiec oraz Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata.