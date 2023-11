Gigant szoruje po dnie. Spadek do III ligi realny. "Pustka, złość i wstyd"

W zeszłym sezonie Schalke występowało w Bundeslidze, jednak nie zdołało się w niej utrzymać. Wydawało się, że na drugim poziomie tak uznany klub będzie dominatorem. Tak nie jest, drużyna ogromnie rozczarowuje i jak na razie zdecydowanie bliżej jej do spadku niż powrotu do elity. Z tego powodu przedstawiciele klubu oraz piłkarze napisali list do podirytowanych tą sytuacją kibiców. "Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji" - przekonują.

3 Fot. Martin Meissner / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl