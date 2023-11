W przeciwieństwie do Lewandowskiego został w Bayernie. Źle na tym wyszedł. "Zasługi to za mało"

Bayern Monachium wciąż pozostaje niepokonany w Bundeslidze. To jednak nie wystarcza do tego, by być liderem ligi, ponieważ mistrzów Niemiec o dwa punkty wyprzedza Bayer Leverkusen. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela ma już pewny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów na dwie kolejki przed końcem zmagań grupowych. Na regularną grę w Bayernie nie może liczyć Thomas Mueller, który w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach tylko sześciokrotnie wychodził w podstawowym składzie. Łącznie strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst, a na boisku spędził niecałe 500 minut.

Matthaus radzi Muellerowi odejść z Bayernu. "Gracz na pół etatu"

Sytuacja Muellera w Bayernie była tematem najnowszego felietonu Lothara Matthausa dla niemieckiego Sky Sport. Legendarny reprezentant Niemiec uważa, że Mueller powinien zmienić klub. "W Bayernie już nie dostanie tylu minut, co dwa lata temu. Jeśli jest przekonany, że może grać więcej, tak jak wtedy, to będzie musiał odejść. Trzeba to stwierdzić otwarcie. Trudno wyobrazić sobie Muellera odchodzącego z Bayernu, ale trudno też było sobie wyobrazić transfer Harry'ego Kane'a do Bayernu, mimo że jest o trzy lata młodszy od Thomasa" - stwierdził.

"Sytuacja Muellera wygląda, jakby stopniowo zaczął odchodzić. Wszystko, co pojawia się z Bayernu na ten temat, nie odpowiada temu, co widać tydzień po tygodniu. Jak Jamal Musiala wróci do gry, to będzie grał na jego pozycji. Wiadomo, że grać będzie też Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman czy Serge Gnabry. W meczu z FC Koeln to Eric-Maxime Choupo-Moting miał pierwszeństwo. Mueller ma premię ze względu na zasługi dla klubu, ale to za mało, by zyskać zaufanie trenera i częściej grać. Pytanie, czy Thomas jest zadowolony z bycia graczem na pół etatu" - dodał Matthaus.

Były piłkarz Bayernu sugeruje, że Mueller mógłby pójść jego drogą i spróbować swoich sił w Stanach Zjednoczonych. Matthaus grał dla New York Red Bulls (dawniej MetroStars) w latach 2000-2001. "Mueller ma swoje korzenie w Monachium, ale może wyobraża sobie nowe doświadczenie życiowe, na przykład w USA? Ja sam nie grałem w Bayernie tak długo, jak Thomas, ale chciałem spróbować czegoś nowego i trafiłem do Stanów Zjednoczonych" - przekazał Matthaus w felietonie.

Mueller jest wychowankiem Bayernu i gra w nim niezmiennie od 2000 roku, zaczynając od zespołów młodzieżowych. Do tej pory zagrał 680 spotkań, w których strzelił 237 goli i zanotował 261 asyst. Łącznie wygrał 12 mistrzostw Niemiec, dwa puchary Ligi Mistrzów, osiem krajowych Superpucharów czy sześć trofeów DFB Pokal. Kontrakt Muellera z Bayernem wygasa w czerwcu przyszłego roku.