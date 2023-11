W sobotę 25 listopada wieczorem we Frankfurcie doszło do przerażających scen z udziałem kibiców Eintrachtu oraz służb porządkowych. Pod wejściem na sektor najbardziej zagorzałych kibiców wywiązały się walki między dwiema grupami, w efekcie czego zatrzymano dużą grupę osób. Ponadto do szpitala trafiło czterech policjantów. Wydano już oficjalny komunikat w sprawie.

