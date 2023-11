Niewiarygodne! Sceny z Lewandowskim w roli głównej. Gdzie był sędzia, gdzie był VAR? [WIDEO]

Robert Lewandowski zapewne w niezbyt dobrym nastroju kończył sobotni mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano. Choć miał spory udział przy golu, ostatecznie zszedł z boiska, nie powiększając bramkowego dorobku. W dodatku jego zespół nieoczekiwanie stracił punkty z niżej notowanym rywalem. Barcelona może mieć spore poczucie niesprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o zakończeniu kariery: Zastanawiałem się, co to będzie

Robert Lewandowski powalony w polu karnym. Brutalne zachowanie obrońcy

Tuż po meczu media społecznościowe obiegło szokujące nagranie z udziałem polskiego napastnika. W pewnym momencie jeden z rywali najwyraźniej pomylił dyscypliny sportu. Chodzi o stopera Rayo Vallecano Floriana Lejuene'a. Francuz stał we własnym polu karnym tuż za plecami Lewandowskiego. Nie walczyli wówczas o piłkę, ani nie uczestniczyli aktywnie w grze. Nagle Lejuene zrobił coś, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć.

Bez żadnego powodu niemal przykleił się do Polaka, najpierw lekko pchnął, a potem chwycił za barki. Jednym gwałtownym ruchem sprowadził Lewandowskiego na ziemię, rzutem niczym z MMA. 35-latek padł jak długi, a faulujący stoper udawał, że nic się nie stało. Tylko sugestywnym gestem kazał napastnikowi wstać.

FC Barcelona oszukana? VAR się nie popisał i to nie raz

Jakie konsekwencje poniósł Lejuene? Żadne. Sędzia w ogóle nie zareagował, choć trzeba przyznać, że miał prawo nie zauważyć sytuacji. Pytanie tylko, co w tym czasie robili sędziowie VAR? Z ich strony również nie było żadnego sygnału. Nie była to jedyna kontrowersja z ich udziałem, a w zasadzie jego brakiem. W doliczonym czasie gry Alfonso Espino kopnął w polu karnym Raphinhę i wydawało się, że FC Barcelona otrzyma rzut karny na wagę zwycięstwa. Tymczasem arbiter nawet nie pofatygował się do monitora.

Lewandowski może jednak mówić o małym rewanżu na Lejuene. To właśnie z nim walczył o piłkę w 82. minucie przy dośrodkowaniu Alejandro Balde. Polak złożył się do główki, ale ostatecznie to rywal zagrał piłkę nogą i to tak nieszczęśliwie, że wpakował ją do własnej siatki. Tym samym ustalił wynik na 1:1.