To koniec Bayernu, jaki znamy. Władze klubu przygotowują się na trzęsienie ziemi

Za niewiele ponad sześć miesięcy, bo z końcem czerwca 2024 roku wygaśnie kontrakt Thomasa Muellera z Bayernem Monachium. 34-latek w tym sezonie pełni rolę rezerwowego i na 14 meczów, w których wystąpił, tylko sześć zaczynał od pierwszej minuty. A dwukrotnie w rozgrywkach Bundesligi przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

Z racji na swoją sytuację kontraktową oraz wiek sam zawodnik miał rozważać zakończenie kariery piłkarskiej po przyszłorocznym Euro, którego Niemcy będą gospodarzami. Takie doniesienia w październiku przekazał "Bild", dodając, że zawodnik ostatecznie nie wykluczał wtedy przedłużenia umowy z Bayernem.

Thomas Mueller może przedłużyć umowę z Bayernem Monachium. "Jest bardzo ważny"

O sytuacji Muellera wypowiedział się dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund w rozmowie z platformą DAZN. - Będziemy rozmawiali w następnych tygodniach o przedłużeniu umowy. Thomas Mueller jest legendą Bayernu Monachium.

- Musi być zgoda wszystkich stron. Sytuacja Thomasa w tym sezonie jest inna niż wcześniej. Znosi to jednak naprawdę dobrze. Jest bardzo ważny dla klubu i zespołu. Jesteśmy z nim w kontakcie, bo nie jest zawodnikiem, jak każdy inny. To Thomas Mueller. Bayern i on tworzą niezwykłą historię - dodał Freund. Niewykluczone więc, że do końca sezonu reprezentant Niemiec przedłuży umowę o kolejny rok.

Thomas Mueller jest zawodnikiem pierwszego zespołu Bayernu Monachium od lipca 2009 roku. Przez ponad 14 lat rozegrał dla klubu 680 spotkań, w których strzelił 237 bramek i zanotował 261 asyst. Wraz z Bayernem sięgnął m.in. po 12 mistrzostw Niemiec, sześć krajowych pucharów, czy dwie Ligi Mistrzów.