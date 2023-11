Niemcy nie mają żadnych wątpliwości. Lewandowski i Kane pod lupą

17 bramek w 11 rozegranych meczach Bundesligi - takim bilansem po kilku miesiącach spędzonych w Bayernie Monachium może pochwalić się Harry Kane. Anglik trafił do drużyny mistrzów Niemiec podczas ostatniego okienka transferowego, odchodząc z Tottenhamu za ponad 100 milionów euro. To najdroższa transakcja w historii niemieckiego zespołu. Do tej pory 30-latek zanotował już hat-tricki w trzech spotkaniach: z VfL Bochum, SV Darmstadt 98 oraz Borussią Dortmund. Czy nadejdzie moment, w którym Kane przestanie strzelać?

Bundesliga wzięła pod lupę Lewandowskiego i Kane'a. Na koniec przygotowała ankietę

Na stronie internetowej Bundesligi pojawił się obszerny artykuł, w którym Niemcy dokonali szczegółowego, analitycznego porównania Roberta Lewandowskiego i Harry’ego Kane'a. W pierwszych akapitach tamtejsi dziennikarze skupili się na Polaku, który w zespole mistrzów Niemiec spędził osiem pełnym sezonów. Łącznie w niemieckiej lidze w barwach Borussii Dortmund i Bayernu kapitan reprezentacji Polski strzelił aż 312 goli. Więcej trafień na koncie ma jedynie legendarny Gerd Mueller (365).

W kolejnych fragmentach tekstu Bundesliga rozpływa się już nad nową gwiazdą, czyli 30-letnim Anglikiem. Wylicza się, że 17 bramek w pierwszych 11 spotkaniach jest rekordem ligi, który wcześniej należał właśnie do Lewandowskiego. W sezonie 2019/20 polski napastnik po 11 meczach miał na koncie 16 goli. Następnie niemieccy dziennikarze dokładnie porównują obu piłkarzy pod kątem zdobywania bramek lewą, prawą nogą czy główką oraz badają, ile średnio minut w meczu każdy z nich potrzebuje na trafienie do siatki.

"Kane potrzebował średnio zaledwie 56,5 minuty na bramkę w Bundeslidze, a ponadto wykorzystuje aż 84,6 proc. swoich wielkich szans. Wyraźnie przewyższa Lewandowskiego w obu kategoriach (99,6 minuty i 55,6 proc.), ale te statystyki należy traktować z przymrużeniem oka, biorąc pod uwagę, że Kane gra w Niemczech dopiero przez kilka tygodni. Lewandowski przybył jako młodzieniec, którego rewelacyjny rozwój nabrał tempa już w wieku 22 lat." - czytamy na stronie bundesliga.com.

W końcowych fragmentach artykułu Niemcy skupili się na najważniejszym pytaniu. "Czy 41-bramkowy rekord Lewandowskiego jest zagrożony?". Przypomnijmy, w sezonie 2020/21 Polak w zaledwie 29 rozegranych meczach strzelił w Bundeslidze aż 41 goli, pobijając tym samym rekord wspomnianego już Gerda Muellera, który wynosił 40 trafień. Przygotowano ankietę, w której fani mogą zaznaczyć, ile według nich bramek w obecnym sezonie ligowym zdobędzie Harry Kane. Do tej pory 7 proc. ankietowanych stwierdziło, że Anglik zamknie licznik w przedziale 20-30 trafień. Według 32 proc. internautów Kane strzeli od 31 do 40 bramek, a aż 59 proc. z nich uważa, że napastnik trafi do siatki ponad 41 razy, dzięki czemu ustanowi nowy rekord.

Ankieta Bundesligi screen bundesliga.com

Zaledwie 2 proc. badanych przewiduje scenariusz, w którym były zawodnik Tottenhamu dokładnie 41 razy wpisze się na listę strzelców. Sam Kane nie ukrywa, że jeśli nadal utrzyma średnią bramek na tak wysokim poziomie, będzie chciał pobić osiągnięcie Lewandowskiego. - Jestem pewien, że będziecie o to pytać za każdym razem, gdy strzelę. Muszę jedynie skupiać się na swojej grze. Chcę dalej robić, to co robię: strzelać gole! Ale jeżeli w kwietniu będę blisko, to oczywiście, że spróbuję pobić rekord - przyznał w rozmowie z "Bildem".