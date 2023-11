Rewelacja sezonu już nie marzy o powrocie do Barcelony. Zaczął kokietować Real

Chociaż wychowanek Barcelony - Alejandro Grimaldo - jeszcze niedawno wyrażał chęć powrotu do byłego klubu, to teraz zebrało mu się na pochwały pod adresem Realu Madryt. 28-latek, który jest rewelacją tego sezonu Bundesligi, kolejny raz dał do zrozumienia, że Bayer Leverkusen to tylko kolejny przystanek w jego karierze. Pytanie tylko, gdzie Hiszpan widzi sam siebie po tym sezonie. Czy ewentualny powrót do Hiszpanii oznaczałby też powrót do Barcelony, czy jednak transfer do odwiecznego rywala.

3 Fot. Uwe Anspach / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl