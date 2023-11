Bundesliga. Zapomniany kadrowicz w wyjściowym składzie. Pierwszy raz sezonie

VfL Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie nie jest w zbyt dobrej dyspozycji. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca w Bundeslidze nie wygrał aż od 30 września. Wtedy to zespół Polaka pokonał Eintracht Frankfurt 2:0, po czym rozpoczęła się seria porażek kolejno z Stuttgartem (1:3), Bayerem Leverkusen (1:2), Augsburgiem (2:3) oraz jeden remis 2:2 z Werderem Brema. W piątek Wolfsburg znów przegrał. Tym razem z Borussią Monchengladbach aż 0:4.

Kamiński w pierwszym składzie Wolfsburga. Szykuje się powrót do reprezentacji?

W obecnym sezonie Kamiński nie dostaje zbyt wielu szans na grę od pierwszej minuty. Piątkowe spotkanie jest pierwszym meczem w tym sezonie Bundesligi, w którym 12-krotny reprezentant Polski pojawił się w wyjściowym składzie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, od startu sezonu łącznie rozegrał w Wolfsburgu dziesięć meczów, w których nie udało mu się zdobyć żadnej bramki ani asysty.

To smutne informacje dla naszego kadrowicza, zwłaszcza dlatego, że pierwszy sezon w niemieckim zespole nie wskazywał na to, że będzie miał on trudności z regularnymi występami. Wówczas Jakub Kamiński zaliczył aż 33 spotkania, strzelając pięć bramek i dokładając trzy asysty. Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zespół Kovaca przeszedł na system z czterema obrońcami, przez co Polak nie mógł grać na lewym wahadle, jak miało to miejsce w zeszłorocznej kampanii. Jednocześnie Kamiński nie potrafi wywalczyć sobie miejsca na swojej pozycji nawet wtedy, gdy trener decyduje się zagrać trójką defensorów i cofniętymi skrzydłami.

Gdyby tego było mało, Kamiński nie może liczyć na zaufanie również od Michała Probierza. 21-latek nie znalazł się na liście powołań selekcjonera na listopadowe mecze z Czechami oraz Łotwą. Co prawda był na październikowym zgrupowaniu, podczas którego kadra grała z Wyspami Owczymi i Mołdawią, jednak pojawił się na boisku tylko na 20 minut z drugim z wymienionych rywali. Gdy Kamiński będzie regularnie występował w zespole Wolfsburga, Probierz z pewnością znów da mu kolejną szansę.

W wyjazdowym meczu z Borussią Monchengladbach Kamiński nie pomógł bezbarwnej drużynie Wolfsburga, która straciła aż cztery bramki i nie zdołała strzelić nawet honorowego gola. Polak pełnił rolę lewego skrzydłowego, ale ustawienie zespołu Kovaca okazało się kompletnie nietrafione. Gospodarze przez całe spotkanie prezentowali się dużo lepiej, co przełożyło się na bramki strzelane kolejno przez Tomasa Cvancara, Rocco Reitza, Francka Honorata i Alassane Plea. Jakub Kamiński opuścił boisko w 55 min., a w jego miejsce pojawił się Ridle Baku.