Rekord Kane'a będzie "nieważny"? Nawet jeśli pobije Lewandowskiego

68 goli w 62 meczach w barwach reprezentacji Niemiec i 566 bramek w 607 spotkaniach w Bayernie Monachium. Mistrzostwo Europy z 1972 r. i mistrzostwo świata dwa lata później. Kilka rekordów, w tym do niedawna ten legendarny, pobity przez Roberta Lewandowskiego: z 40 golami w jednym sezonie Bundesligi - lista osiągnięć Gerda Muellera jest bardzo długa. I choć legendarny lis pola karnego zmarł dwa lata temu, to pamięć o nim zostanie już na zawsze. Polak także do tego dołożył cegiełkę.

Gdy Lewandowski pobił ten rekord, to nie zapomniał o Muellerze, bo po golu strzelonym w meczu z Augsburgiem (5:2) od razu zrzucił z siebie meczową koszulkę i pokazał pod spodem inną: z wizerunkiem Muellera i napisem "4ever Gerd". A później podobną - wraz z dedykacją - podarował żonie Muellera.

Rekord Lewandowskiego z sezonu 2020/21 był niesamowity, kosmiczny. No bo jak inaczej określić 41 goli w 29 meczach Bundesligi? I choć wydawało się, że rekord kapitana reprezentacji Polski jest nie do pobicia, to do Monachium przyjechał Harry Kane z Tottenhamu. I już na dzień dobry się ugościł w Bayernie.

30-letni Anglik, wyceniany na 110 milionów euro, rozegrał w Bundeslidze 10 meczów, a już na koncie ma 15 goli. Mało tego! Kane zdobył też cztery bramki w LM.

"Chociaż Harry Kane jest w Bayernie Monachium dopiero od niedawna, to zdobywa bramki jak taśma produkcyjna. Czy przyćmi nawet Roberta Lewandowskiego i Gerda Muellera?" - zastanawia się niemiecki portal sportschau.de.

Rekord Kane'a będzie "nieważny"?

"Kane'a można nazwać strzelcem Duracell. Bo napastnik Bayernu strzela, strzela i strzela. Jego wynik czyni go najskuteczniejszym napastnikiem w całej Europie w tym sezonie" - czytamy. Ale to nie jest artykuł pełen tylko pochwał.

Niemiecki dziennikarz dzieli się śmiałą tezą.

"Jeszcze długa droga do rekordu Lewandowskiego. (..) Ale w tej formie Kane jest praktycznie nie do zatrzymania w pogoni za rekordami. Jednak jego głównym celem w Monachium nie powinno być ustanawianie indywidualnych rekordów, ale w końcu świętowanie wielkich sukcesów z drużyną. Pomimo wszystkich swoich osobistych osiągnięć Kane nie był w stanie zdobyć tytułu ani ze swoimi klubami, ani z reprezentacją. (...) Jeśli więc Kane ustanowi rekordy na koniec sezonu, będą się one liczyć tylko wtedy, gdy niektóre z bramek będą miały decydujące znaczenie dla tytułu. Mueller i Lewandowski wyraźnie wyprzedzili go pod tym względem" - pisze Sebastian Hochrainer ze "SPORTSCHAU".