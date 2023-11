Nowa gwiazda Bundesligi wychwala Kane'a. Te słowa mogą zaboleć Lewandowskiego

15 goli w 10 meczach Bundesligi, cztery bramki w czterech meczach Ligi Mistrzów. Do tego siedem asyst. To dotychczasowe statystyki Harry'ego Kane'a w Bayernie Monachium. Jesli utrzyma taką regularność, z łatwością może pobić rekord Roberta Lewandowskiego w liczbie strzelonych goli w Bundeslidze. Niektórzy angielscy kibice są już w zasadzie pewni, że tak się stanie.

Serhou Guirassy wychwala Kane'a. "To coś wielkiego"

Na razie głównym rywalem Anglika w walce o koronę króla strzelców Bundesligi dość niespodziewanie stał się Serhou Guirassy. Napastnik VfB Stuttgart, który w poprzednim sezonie zdobył w lidze 11 goli, już pobił ten wynik. W ośmiu spotkaniach strzelił aż 14 bramek, a z nim na boisku drużyna wygrała siedem z ośmiu meczów. Dwa ostatnie starcia z Hoffenheim i Heidenheim ominęły go przez uraz - oba Stuttgart przegrał.

W rozmowie z "The Guardian" Guirassy przyznał, że sam był zaskoczony swoją niesamowitą formą na początku sezonu. Nie przypuszczał, że będzie w stanie bić rekordy - w tym osiągnięcie Roberta Lewandowskiego. Wypowiedział się też na temat świetnej formy Harry'ego Kane'a.

- To coś wielkiego rywalizować z Harrym Kanem, który jest napastnikiem klasy światowej. Myślę, że sprawił on, że wielu napastników w Bundeslidze stało się lepszymi, bo chcą spróbować dojść do tego poziomu - zaznaczył.

Te słowa mogą trochę zaboleć Roberta Lewandowskiego, który przez lata dominował na niemieckich boiskach. Jak widać, za naszą zachodnią granicą mają już nowego idola i wzór do naśladowania. Faktem jest, że w poprzednim sezonie, gdy napastnika takiej klasy jak Kane nie było w Bundeslidze, najlepsi strzelcy rozgrywek mieli po 16 goli. Obecnie tylko katastrofa mogłaby sprawić, że ten rezultat nie zostanie pobity przez przynajmniej dwóch piłkarzy.

Lewandowski może znaleźć pocieszenie w innej wypowiedzi. Guirassy przyznał, że podgląda jego zagrania, by stać się lepszym napastnikiem.

- Oglądam wiele meczów w telewizji i lubię oglądać graczy takich jak Lewandowski, Kane, czy Haaland i analizować, co robią na boisku. Uczysz się od najlepszych, a strzelanie bramek to sztuka. Lubię grać piłką, ale najważniejsze to być gotowym w polu karnym - stwierdził.

W ostatnich dniach Robert Lewandowski znalazł się w ogniu krytyki po tym jak Barcelona zagrała kolejne fatalne spotkanie, a on nie zdobył bramki w szóstym meczu z rzędu. Hiszpańskie media są dla kapitana reprezentacji Polski bezlitosne i coraz częściej przewija się w nich narracja, że jest on balastem dla klubu i drużyny.