Przełom. Kandydat do kadry dostał szansę w klubie. Akcja marzenie [WIDEO]

Nie do końca idealnie toczy się kariera Robert Gumnego za granicą. Trzy i pół roku temu trafił do niemieckiego Augsburga jako największy polski talent na pozycji prawego obrońcy. Niemiecki średniak miał być dla niego przystankiem na drodze do większego klubu. Tak, m.in. z powodu kontuzji, się jednak nie stało.

Robert Gumny zaczarował. Akcja marzenie w meczu z FC Koeln

Poprzedni sezon w wykonaniu Gumnego był całkiem udany pod względem meczów w pierwszym składzie (ponad 2000 minut w 29 meczach Bundesligi). Pod koniec rozgrywek wypadł jednak z podstawowej jedenastki. Nic nie zmieniło się po przerwie letniej. 20 minut w sześciu spotkaniach - tak wyglądał początek sezonu w jego wykonaniu. Augsburg grał jednak słabo, co skutkowało zwolnieniem trenera Enrico Massena.

Nowy szkoleniowiec Jess Thorup postawił na Gumnego, a ten zaczyna mu się odpłacać, czego dowodem była akcja z ostatniego meczu. Polak podłączył się do akcji ofensywnej zespołu, dostał podanie na prawe skrzydło, a później poczarował. Głównie dzięki szybkości minął trzech obrońców rywali, wbiegł w pole karne rywali i zagrał do jednego z kolegów zespołu. Ten wyłożył piłkę do Titza, który dobił piłkę do bramki. Choć Gumny "na papierze" nie ma zaliczonej asysty, to on miał największy udział przy bramce dla Augsburga.

Gumny chwalony przez niemieckie media. Wielki przełom

Choć zszedł w 45. minucie z powodu urazu nogi, to jego występ został oceniony pozytywnie. "Polak miał na początku pewne problemy w obronie przed szybką Mainą, ale jednak wkręcił się w grę. Warto było zobaczyć jego akcje, w której ograł trzech zawodników z Kolonii" - czytamy w niemieckich mediach.

Nowy trener zdecydowanie postawił do Gumnego, który w trzech meczach rozegrał 213 minut. Z meczu na mecz się rozkręca. Z Heidenheim dostał notę 4 (w skali 6-1, gdzie 1 to najlepsza możliwa ocena), w dwóch pozostałych 3,5. Poprawiły się także wyniki zespołu. W trzech meczach pod wodzą nowego trenera Augsburg zdobył siedem punktów, o dwa więcej niż w pozostałych siedmiu kolejkach.

Na razie nic nie wskazuje, aby uraz Gumnego był poważny. Jeśli rzeczywiście się to potwierdzi, to powinien w kolejnych meczach występować od pierwszej minuty. To z kolei ważne wieści dla polskiej kadry oraz Michała Probierza. Choć na tej pozycji pewniakiem do gry wydaje się być Matty Cash, to Gumny wydaje się być interesującą alternatywą na pozycji prawego wahadłowego lub prawego środkowego obrońcy. Po raz ostatni Gumny zagrał w marcu tego roku w przegranym 1:3 meczu z Czechami.