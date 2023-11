Polska traci wielki talent. Niemcy robią swoje. "Topowy"

Kacper Kościerski to 16-letni prawy obrońca (czasem również wahadłowy), który występuje w drużynach młodzieżowych VfL Bochum. Klub Bundesligi ma wobec niego duże plany, o czym może świadczyć to, że w poniedziałek 30 października podpisał z nim długoterminowy kontrakt.

Kacper Kościerski podpisał długoletni kontrakt z VfL Bochum. "Topowy talent"

W opublikowanym na oficjalnej stronie komunikacie możemy znaleźć wiele pochwał pod adresem młodego piłkarza. "VfL Bochum podpisało długoterminowe kontrakty z dwoma topowymi talentami z akademii, Darnellem Keumo (gra jako lewy obrońca lub wahadłowy - red.) i Kacprem Kościerskim. Obaj od kilku lat są w akademii VfL Bochum i przez ten czas niesamowicie się rozwinęli" - czytamy.

W podobnym tonie wypowiedział się David Siebers, odpowiedzialny za zespoły od U-13 do U-19 w akademii. - W osobach Kacpra i Darnella mamy w naszych szeregach dwa topowe talenty, w których widzimy duży potencjał. (...) Zarówno w defensywie, jak i w ataku wnoszą ogromną jakość. Z mojego punktu widzenia razem tworzą jedną z najlepszych par bocznych obrońców w Niemczech w swoim roczniku - powiedział.

Kacper Kościerski zadebiutował w reprezentacji Niemiec. Czeka na ruch Polski

Kościerski ma za sobą debiut w reprezentacji do lat 16, tyle że Niemiec. We wrześniu zeszłego roku rozegrał 90 minut w towarzyskim meczu z Austrią (3:0). - Cała moja rodzina, poza moim bratem i mną, mieszka w Polsce i również tam się urodziła. My urodziliśmy się w Niemczech - powiedział, cytowany przez profil Dom Futbolu na Twitterze.

Obrońca mógłby grać dla Polski, tyle że na razie nie ma na to perspektyw. To dlatego, że nie odezwał się do niego nikt z polskiej federacji. "Zawodnik parę miesięcy temu przekazał mi, że z pewnością rozważyłby grę dla Polski, ale póki co nikt się z nim nie kontaktował. Niedawno spytałem po raz kolejny i jak się okazało... nic się w tej kwestii nie zmieniło" - czytamy na profilu Dom Futbolu.

Kościerski ma pewne miejsce w zespole Bochum do lat 17. W tym sezonie wystąpił w 11 z 12 meczów, ostatnio nie zagrał z powodu choroby. Strzelił jedną bramkę oraz zaliczył sześć asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na pozycję, na której występuje.

Co więcej, portal reviersport.de poinformował, że pochodzący z Polski zawodnik jest częścią inicjatywy Bochum o nazwie "Zespół perspektyw". Jej głównym założeniem jest wyselekcjonowanie najbardziej obiecujących piłkarzy z zespołów U-19, U-17 i U-16 i rozwijanie ich podczas dodatkowych sesji treningowych oraz meczów testowych.

Na początku września drużyna ta zagrała sparing z piątoligowym Turksport Dortmund. Kościerski był jednym z zaledwie dwóch zawodników z kategorii U-17, którzy pojawili się wyjściowym składzie - poza nimi było siedmiu graczy z U-19 oraz dwóch seniorów. Obrońca zdobył nawet bramkę, a jego zespół wygrał aż 12:1. Trenerem rywali był Sebastian Tyrała, czyli były młodzieżowy reprezentant Niemiec, który później wybrał polską kadrę - zaliczył jeden występ za kadencji Leo Beenhakkera.