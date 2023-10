Przełamanie po serii porażek. Polak znowu kapitanem

W końcu! FC Schalke 04 w końcu wygrało mecz! I to nie byle jaki, bo z Hannoverem, który znajduje się wśród kandydatów do awansu do Bundesligi. Co innego Schalke, które wciaż znajduje się w strefie spadkowej. Warto odntowować kolejny mecz Marcina Kamińskiego, kapitana klubu z Gelsenkirchen. Jak zagrał Polak w sobotnim meczu?

