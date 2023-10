Piłkarskie jaja w Niemczech. Sędzia nie wytrzymał. Przedziwna żółta kartka [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że w piłce nożnej wcale nie trzeba być na murawie, żeby dostać żółta czy czerwoną kartkę. Nie trzeba być nawet piłkarzem. Do tego, że czasem sędziemu zdarzy się ukarać zawodnika rezerwowego, trenera czy jakiegoś z jego asystentów, jesteśmy przyzwyczajeni. Zazwyczaj następuje to po nadmiernych protestach lub gdy, ktoś powie kilka słów za dużo. Jednak to, co wydarzyło się na boiskach 2. Bundesligi absolutnie nie mieści się w granicach normy.

Zobacz wideo Cezary Sapiński skończył inauguracyjny mecz ze stuprocentową skutecznością! "Będzie bardzo ciężko dla naszych organizmów"

Niemiecki sędzia nie miał litości. Ukarał człowieka od... trzymania tablicy

Do zupełnie nietypowej sytuacji z udziałem sędziego doszło w ostatnią sobotę w spotkaniu Paderborn z FC St. Pauli. W 81. minucie trener gospodarzy postanowił zrobić zmiany. Przy linii bocznej na wejście oczekiwało już dwóch graczy. Za nimi stanął zaś mężczyzna z charakterystyczną tablicą świetlną. Nagle sędzia Martin Pedersen wskazał na niego palcem, podszedł i pokazał żółtą kartkę.

Sytuacja dla wielu może wydawać się kuriozalna i zupełnie niezrozumiała. Nagranie z niej udostępnił profil Unser Fussball na platformie X. - Zaskakujący obrazek z meczu Paderborn - Sankt Pauli. Sędzia Martin Petersen daje żółtą kartkę... osobie odpowiedzialnej za zmiany w drużynie Paderborn za marnowanie czasu - czytamy.

Najwidoczniej arbiter ze Stuttgartu stwierdził, że ów pracownik Paderborn działał zbyt opieszale, choć trudno nazwać to grą na czas. W tamtym momencie Paderborn przegrywało 1:2, więc celowe opóźnianie gry byłoby absurdem. Sytuacja podziałała jednak mobilizująco na graczy gospodarzy, bo zaledwie minutę później wyrównali na 2:2. Gola strzelił Filip Bilbija, a asystował mu Sirold Conteh, który dopiero co wszedł na plac gry. Do końca meczu wynik już się nie zmienił.

Nie była to jednak jedyna żółta kartka w tym spotkaniu. Drugą obejrzał Polak - Adam Dźwiagała. Były stoper Wisły Płock, Jagiellonii Białystok czy Lechii Gdańsk rozegrał pełne 90 minut w barwach St. Pauli. Karę otrzymał w samej końcówce za faul na Contehu.