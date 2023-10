Gigant idzie na dno. Mogą spaść nawet do III ligi. "Piłkarski Titanic"

Na początku XXI wieku Schalke miało wielu fanów w Polsce, bo klub z Gelsenkirchen regularnie występował w europejskich pucharach, a jego obronę trzymali w ryzach m.in. Tomasz Hajto oraz Tomasz Wałdoch. Jeszcze w 2018 roku Schalke zostało wicemistrzem Niemiec, a w sezonie 2018/19 rywalizowało w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdy w 1/8 finału lepszy okazał się Manchester City.

Ale ostatnie lata to bardzo trudny okres dla fanów Schalke. Wiosną 2021 roku zespół prowadzony przez Dimitriosa Grammozisa spadł do drugiej Bundesligi, jednak po roku wrócił. Ale w elicie nie potrafił się utrzymać, bo zajął dopiero 17. miejsce.

Obecny sezon Schalke rozpoczęło w 2. Bundeslidze. I choć portal Transfermarkt wycenia kadrę zespołu na ok. 35 mln euro, czyli bardzo dużo jak na realia drugoligowe, to klub całkowicie zawodzi. W 10. kolejce Karlsruher rozbiło 3:0 Schalke, dla którego była to już siódma przegrana w sezonie.

Drużyna z Gelsenkirchen ma zaledwie siedem punktów i znajduje się na 16. miejscu. Nad 18. zespołem, czyli ostatnim w tabeli Braunschweig ma zaledwie dwa punkty przewagi. W następnej kolejce rywalem Schalke będzie Hannover 96.

- Scenariusz, w którym Schalke spada do trzeciej ligi, naprawdę przestaje być abstrakcyjny i nierealny. To byłaby katastrofa na miarę piłkarskiego Titanica - komentuje Maciej Iwanow, który dla tygodnika "Piłka Nożna" pisze o Bundeslidze.

Polski wątek

Dwa tygodnie temu nowym trenerem Schalke został Karel Geraerts. Ale jego przyjście nie zmieniło sytuacji 31-letniego Marcina Kamińskiego, który w tym sezonie nie opuścił ani minuty, a czterokrotnie zakładał opaskę kapitańską. Ba! W ostatni weekend z wysokości trybun oglądali go asystenci Michała Probierza.

Kamiński ma na koncie siedem występów w kadrze. Po raz ostatni w reprezentacji zagrał w 2018 r.