Jest reakcja Bayernu ws. piłkarza, który poparł Palestynę. Szybko to załatwili

Wojnę izraelsko-palestyńską z niepokojem obserwuje cały świat. W sobotę 7 października palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas przeprowadziła atak na terytorium Izraela. W wyniku jej działań zginęło ok. 1300 osób, głównie cywilów, a setki zostały wzięte do niewoli. W odwecie Izrael wysłał wojsko do Strefy Gazy, gdzie wciąż toczą się krwawe walki. Zginęło w nich już ponad 3 tys. mieszkańców tego regionu. Coraz więcej piłkarzy, głównie muzułmanów, publicznie opowiedziało się po stronie Palestyny. Wśród nich Noussir Mazraoui z Bayernu Monachium.

Chcieli wyrzucić z Niemiec gracza Bayernu. Takich słów się nie spodziewali. "Osoba miłująca pokój"

Boczny obrońca kompletnie zszokował niemiecką opinię publiczną, zamieszczając na Instagramie propalestyński post. Zawierał on m.in. cytat z Koranu: "I nie myślcie, że Allah nie zwraca uwagi na to, co czynią ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości. Powstrzymuje ich tylko do dnia, w którym ich oczy zamarzną z przerażenia". Później gracz tłumaczył, że nie zamierzał nikogo obrazić, a jedynie sprzeciwić się aktom przemocy i nienawiści. Mimo to doczekał się zdecydowanych reakcji członków Bundestagu. - Proszę natychmiast go wyrzucić z klubu. Ponadto należy wykorzystać wszystkie opcje państwowe, aby wydalić go z Niemiec - grzmiał polityk CDU Johannes Steiniger.

Bayern Monachium nie posłuchał jednak polityka i nie posunął się do tak radykalnych kroków. Trudno w ogóle mówić o jakiejkolwiek karze dla Marokańczyka. Mistrzowie Niemiec wydali komunikat w tej sprawie i o sankcji nie ma w nim mowy. Z piłkarzem przeprowadzono jedynie... rozmowę. - Noussair Mazraoui wiarygodnie zapewnił nas, że jako osoba miłująca pokój zdecydowanie odrzuca terroryzm i wojnę. Żałuje, że jego posty wywołały taką irytację - stwierdził cytowany w komunikacie Jan-Christian Dreesen, dyrektor generalny Bayernu.

Piłkarz Bayernu wywołał oburzenie. Włos mu z głowy nie spadnie. Klub zdecydował

Klub w dalszej części potępił atak Hamasu na Izrael i wszelkie inne formy terroryzmu. - W niemieckiej kulturze politycznej nie ma miejsca na nienawiść i przemoc w jakiejkolwiek formie. Bayern stoi po stronie społeczności żydowskiej w Niemczech i po stronie Izraela; nic nie usprawiedliwia mordowania dzieci i rodzin. Bayern jest przekonany, że futbol powinien rozwijać swoją siłę łączenia odmiennych kultur, szczególnie w najtrudniejszych momentach - zaznaczono dalej.

Na koniec poznaliśmy odpowiedź na kluczowe pytanie, czyli "co dalej z Mazraouim?". - Noussair Mazraoui pozostanie w kadrze Bayernu, ale obecnie pauzuje z powodu kontuzji, której doznał podczas meczu w reprezentacji Maroka - oświadczono krótko.