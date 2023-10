Słowa Podolskiego niosą się po Niemczech. Zaskakująca deklaracja

38-letni Lukas Podolski w ostatnim meczu ligowym Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (1:1) doznał kontuzji i opuścił boisko w 73. minucie. Doświadczony piłkarz raczej nie zagra w najbliższym starciu ligowym - w niedzielę (godz. 17.30) przed własną publicznością z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa.

Podolski w przerwie od treningów udzielił wywiadu w podcaście "Spielmacher - Der EM Talk". Bardzo chwalił w nim swój były klub - 1. FC Koeln oraz trenera Steffena Baumgarta. - Jestem gotowy na wszystko i otwarty na wszelkie przygody - powiedział Niemiec. Gdy spytano go, czy mógłby pomóc klubowi, odpowiedział z uśmiechem: Powinni zadzwonić i wypożyczyć mnie zimą. To jednak nie koniec. Na pytanie, czy najbardziej chciałby w swojej karierze grać pod wodzą Jurgena Kloppa, Pepa Guardioli czy Steffena Baumgarta, odpowiedział wprost: Pod okiem Baumgarta w 1. FC Köln.

Słowa te można było odebrać, że nie wyklucza powrotu do 1. FC Koeln (grał w nim w latach 1995–2006 i 2009–2012), który w tym sezonie spisuje się fatalnie - w siedmiu meczach zdobył zaledwie punkt i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Taka wypowiedź Podolskiego i duże pochwały wobec trenera sprawiły, że gorąco zrobiło się w niemieckich mediach. Wszystkie niemal zgodnie piszą o "flircie" zawodnika z 1. FC Koeln. - Jak poważny jest Podolski? - zastanawia się w tytule artykułu "Sport1.de". - 1. FC Koeln to klub jego serca i od lat wiadomo było, że pewnego dnia może powrócić do tradycyjnego klubu Bundesligi. W jakimkolwiek charakterze. Ale teraz Podolski otwarcie flirtuje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, chwaląc jego zasługi jako napastnika dla Nadrenii. A może cała sprawa nie jest całkiem poważna? - dodają dziennikarze.

- Powrót do 1. FC Koeln był od lat marzeniem Podolskiego. Może nawet jako osoba aktywna? Przynajmniej z nim teraz flirtuje - pisze niemiecki "Sky". Dziennikarze też zastanawiają się, jak poważny mógł być Podolski w swoich wypowiedziach. - Nie jest jasne, jak poważny był Podolski. Mistrz świata z 2014 roku zawsze opisywał swój powrót do tego klubu w jakiejkolwiek roli. Osoby zaangażowane w tę sprawę stały się ostatnio bardziej powściągliwe - pisze "Sky".

Tymczasem małe szanse na powrót Podolskiego do Niemiec daje "Express.de". - Oferta z przymrużeniem oka. Podolski proponuje siebie w roli zbawiciela 1. FC Koeln - tytułe artykuł. - Klubowa legenda zaoferowała pomoc borykającemu się z trudnościami i będącemu w sytuacji awaryjnej 1. FC Koeln. Jest jednak mało prawdopodobne, aby oferta powrotu wyrażona podczas rozmowy kwalifikacyjnej była bardzo konkretna - dodają dziennikarze.

Zwracają też uwagę, że gdyby Polski wrócił do klubu, to spełniłyby się marzenia kibiców. - Książę Poldi po raz kolejny w koszulce 1. FC Koeln. To było marzenie wielu fanów miasta katedralnego od dawna. Nawet jeśli 38-latek mruga okiem do oferty pomocy, kryje się w tym ziarno prawdy - przynajmniej wszyscy w Kolonii wiedzą, że chciałby ponownie zagrać na stadionie Rhein-Energie - dodaje "Express.de". Dziennikarze w innym artykule przypomnieli też 15 najzabawniejszych powiedzeń Podolskiego, który słynie z barwnych wypowiedzi do dziennikarzy.

Ponad 50 proc. czytelników uważa, że Podolski mógłby pomóc w walce o utrzymanie

- Podolski jest silnie związany z klubem i miastem. Wyobraża sobie on ponownie grę w tej koszulce. Jego klub z rodzinnego miasta nie strzela obecnie wystarczającej liczby bramek i zimą potrzebuje nowego napastnika - pisze "Sportbuzzer.de". Dziennikarze przygotowali też sondę dla czytelników z pytanie, czy Podolski mógłby pomóc klubowi w walce o utrzymanie. W tym momencie ponad 50 proc. osób odpowiedziało, że tak.

Kilka dni temu portal t-online.de poinformował, że Lukas Podolski otworzył lokal lodziarni "Ice Cream United" w nowym mieście. - Poza Kolonią jego biznes jest również dostępny w Dortmundzie, a nowy lokal jest otwarty od 29 września. Współwłaścicielem tego biznesu jest Kevin Grosskreutz, były piłkarz Borussii Dortmund i sześciokrotny reprezentant Niemiec - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Lukas Podolski w tym sezonie zagrał w 12 spotkaniach, zdobył bramkę i miał dwie asysty. Zawodnik ma też inne problemy. Górnik Zabrze po jedenastu kolejkach jest bowiem dopiero na piętnastym miejscu (tylko dziesięć punktów). Media informowały też, że piłkarze od dwóch miesięcy nie dostali pensji.