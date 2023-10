"Nowy Lewandowski" miażdży w Bundeslidze. Najlepszy wynik w historii

Serhou Guirassy notuje kapitalne wejście w Bundeslidze po transferze ze Stade Rennais do VfB Stuttgart. Gwinejski napastnik jest wyraźnym liderem klasyfikacji strzelców i pobija coraz to nowsze rekordy. Okazuje się, że po siedmiu kolejkach ligi niemieckiej żaden inny zawodnik nie miał takiego wyniku, co wspomniany Guirassy. Nie dokonał tego nawet Robert Lewandowski, Gerd Mueller czy Pierre-Emerick Aubameyang.

