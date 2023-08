Nie strzelił gola, a i tak został bohaterem... internetu. Zabawna wpadka Kane'a [WIDEO]

Saga transferowa z Harrym Kanem trwała kilka tygodni. Tottenham odrzucał kolejne, coraz to wyższe oferty Bayernu Monachium. W końcu jednak przystał na propozycję ponad 100 mln euro, co ustanowiło nowy rekord transferowy niemieckiego klubu. Anglik dołączył do drużyny w sobotę 12 sierpnia i już tego dnia zadebiutował na murawie, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem. Nie dość, że nie zdobył bramki, to jeszcze zespół przegrał aż 0:3 z RB Lipsk. Mimo to został bohaterem internetu, dzięki zdarzeniu, do jakiego doszło w drugiej połowie.

Harry Kane nie pomógł drużynie w dyskusji z arbitrem. Szybko przypomniał sobie, że nie zna języka

Kane nie zagrał od początku. Wszedł dopiero w 64. minucie, kiedy zmienił Mathysa Tela. Wówczas na tablicy wyników było już 2:0 dla rywali po dwóch strzałach Daniego Olmo. Sytuacja pogorszyła się dwie minuty później. Sędzia podyktował rzut karny dla ekipy z Lipska, ponieważ dopatrzył się zagrania ręką Noussaira Mazraoui'ego. Ta decyzja rozzłościła piłkarzy Bayernu, którzy podbiegli do arbitra. Wśród nich był także Kane.

Anglik też chciał dodać "trzy grosze" od siebie, ale... nagle przypomniał sobie, że nie umie mówić po niemiecku. Jak donoszą media, właśnie w takim języku z rozjemcą spotkania komunikował się m.in. Joshua Kimmich. W związku z tym napastnik nie odważył się wejść w dyskusje - tylko stał z boku i się przyglądał. To wydarzenie zarejestrowały kamery, a nagranie szybko trafiło do sieci, gdzie internauci zaczęli żartować z Anglika. "Hit", "Nie mogę przestać tego oglądać. Jego mina to złoto" - czytamy.

Tuchel przeprasza Kane'a za debiut. "Gorzki wieczór"

Tym samym Kane nie zaliczy debiutu do udanych. Klub rzucił go na głęboką wodę, wpuszczając na murawę bez dłuższego treningu z drużyną. Głos w sprawie występu napastnika zabrał też Thomas Tuchel. - Po prostu mi go żal. Pewnie myśli, że nie trenowaliśmy od czterech tygodni. Nasz dzisiejszy występ nie miał nic wspólnego z tym, co zamierzaliśmy zrobić. To bardzo gorzki wieczór, przepraszam - powiedział na konferencji prasowej.

Ostatecznie Kane nie zdobył gola, ale okazje do rehabilitacji będzie miał już w piątek 18 sierpnia. Tego dnia Bayern zainauguruje sezon Bundesligi od spotkania z Werderem Brema, w którego barwach występuje Dawid Kownacki. Tuchel już zapowiedział, że nowy nabytek klubu zagra w tym meczu. - Harry wyjdzie w Bremie i wystąpi w każdym kolejnym starciu. W końcu jest naszą dziewiątką - zakończył.