Powiedział, co myśli o transferze Kane'a. Padło nazwisko Lewandowskiego

Bayern Monachium rozbił bank, sprowadzając Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. Mistrzowie Niemiec zapłacili za Anglika ponad 100 mln euro, ustanawiając nowy transferowy rekord. To właśnie Kane ma zostać następcą Roberta Lewandowskiego, który rok temu zamieniał Bayern na Barcelonę. Debiutu jednak nie będzie najlepiej wspominał, bo wszedł w 63. minucie meczu o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk, który Bayern przegrał 0:3 po hat-tricku Daniego Olmo.

"Styl gry Kane'a ma dużą zaletę. Gra dużo bardziej zespołowo niż Lewandowski. Więcej podaje, więc inne gwiazdy ofensywne Bayernu powinny wiele zyskać" - tak niemieckie media analizowały transfer Kane'a, porównując go z Lewandowskim.

Bayern przepłacił za Kane'a? "Niebotycznie wysoka cena"

Szerzej o transferze Kane'a w swoim felietonie dla t-online.de napisał Stefan Effenberg. Były piłkarz Bayernu skrytykował kwotę, jaka została za niego zapłacona. "Cena jest niebotycznie wysoka. Kane skończył 30 lat i tak naprawdę nie jest wart 100 mln. Wielu osobom trudno jest zrozumieć, dlaczego Bayern tyle za niego zapłacił. A to pokazuje potrzebę i presję w kwestii ściągnięcia napastnika oraz to, jak wiele rzeczy poszło nie tak w przeszłości" - pisze Effenberg. Jednocześnie podkreśla, że Bayern zarobił już ponad 100 mln euro na sprzedanych zawodnikach, więc wydatek za Kane'a nie wygląda już tak źle.

Effenberg nie ma wątpliwości, że Kane ze sportowego punktu widzenia to świetny ruch Bayernu. "Bayern w ten sposób wypełnił ogromną lukę. Kane da drużynie z Monachium spokój ducha, bo gwarantuje co najmniej 30 goli we wszystkich rozgrywkach. To brakujący element układanki w ataku, idealny następca Lewandowskiego. Bayern zamknął Kane'em już bardzo duży plac budowy w składzie. Tym transferem Bundesliga tylko zyska i nieco bardziej ją to ożywi. To rekordowy transfer, który się opłaci" - dodaje były reprezentant Niemiec.

Thomas Tuchel zapowiedział na konferencji prasowej po meczu z RB Lipsk, że Kane wyjdzie w podstawowym składzie Bayernu na pierwszą kolejkę ligi niemieckiej, gdzie mistrzowie zagrają z Werderem Brema. - Jest mi go po prostu żal. Pewnie myśli, że nie trenowaliśmy przez cztery tygodnie. Nasz występ nie miał nic wspólnego z tym, co zamierzaliśmy zrobić. To bardzo gorzki wieczór - komentował trener Bayernu.

Mecz Bayernu Monachium z Werderem Brema na inaugurację nowego sezonu Bundesligi odbędzie się w piątek 18 sierpnia o godz. 20:30.