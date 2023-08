Niemcy porównali Kane'a z Lewandowskim. Zaskakujące wnioski. "Bardziej zimnokrwisty"

Duża część niemieckich mediów chwali Bayern Monachium za ściągnięcie Harry'ego Kane'a z Tottenhamu Hotspur. Większość uważa, że to będzie w końcu porządny następca Roberta Lewandowskiego. Padają też pytania o to, kto jest lepszy, Kane czy Lewandowski? Wnikliwej analizy tego tematu podjęła się redakcja "Abendzeitung Muenchen".

REKLAMA

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

30-letni angielski snajper trafił do Bawarii za 110 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. Niemieccy dziennikarze piszą, że to wymarzony napastnik dla Bayernu. "Po odejściu maszyny do strzelania goli Roberta Lewandowskiego, Bayern potrzebował dziewiątki z instynktem zabójcy". Zwraca się uwagę na to, że w poprzednim sezonie, ten brak był wyraźnie widoczny.

Co dalej z Zielińskim? Włosi już wiedzą. Piszą o utracie 30 milionów

Lewandowski dla Bayernu zdobył 344 gole, jest drugi w historii klubu zaraz po Gerdzie Muellerze. Kane prawdopodobnie nie będzie w stanie mu dorównać, ale Bayern zainteresowany jest kilkoma dobrymi sezonami. A te Kane może im dać, bo jak pisze AZ Muenchen: "Kane i Lewandowski grają w tej samej najlepszej światowej lidze napastników. Równać się z ich wyczynami strzeleckimi może tylko Lionel Messi".

Kane kontra Lewandowski. Niemcy snują wielkie teorie. Anglik ma przyćmić Polaka

Przyszłość polskiego talentu wyjaśniona! Ojciec zabrał głos. "Nie dogadaliśmy się"

"Choć obaj są w światowej elicie, to jeśli chodzi o przeliczanie szans na skutek bramkowy, Kane jest bardziej bezduszny i zimnokrwisty. Zamienił 30 procent swoich okazji na gole, a jeśli chodzi o tak zwane okazje wysokiej jakości, to zakończył pozytywnie aż 65 procent z nich. Lewandowski w swoim ostatnim sezonie w Bayernie legitymował się 22 procentami skuteczności z okazji na gole, i 47. procentami z szans wysokiej jakości.

Eksperci nie ominęli też istotnej różnicy w stylu gry obu napastników. "Polak głównie czai się w polu karnym, by wykończyć sytuacje. Anglik dużo więcej biega po boisku, lubi też cofać się do środka". Teza ta jest podparta statystyką z Opta, które mówią o Lewandowskim przy piłce w polu karnym w aż 21 proc. akcji, a Kane w tym sektorze boiska jest z piłką przez tylko 12 procent całości.

Hiszpanie alarmują, że Lewandowski straci na tym najbardziej. Sześć lat rozczarowań

"Styl gry Kane'a ma dużą zaletę. Gra dużo bardziej zespołowo niż Lewandowski. Więcej podaje, więc inne gwiazdy ofensywne Bayernu powinny wiele zyskać" - napisano w "Abendzeitung Muenchen".