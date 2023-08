Media: Wiadomo, co z przyszłością reprezentanta Polski. Brutalnie zweryfikowany

Jacek Góralski odejdzie z VfL Bochum jeszcze przed startem sezonu. W ciągu najbliższych 24 godzin powinno dojść do rozwiązania kontraktu - donosi portal Meczyki. To zła wiadomość dla Polaka, tym bardziej że nie ma on zbyt wielu perspektyw zatrudnienia.

