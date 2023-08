Znowu burza w Bayernie. Legenda skrytykowała transfer posługując się Lewandowskim

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium w lecie 2022 roku i dołączył do FC Barcelony. W ostatnim sezonie w Niemczech Polak zdobył aż 50 goli w 46 meczach i było jasne, że Bawarczykom będzie ciężko go zastąpić. Nie sprawdził się Sadio Mane, a najlepszymi strzelcami zespołu byli Eric Maxime Choupo-Moting i Serge Gnabry, którzy zdobyli po 17 bramek. Władze klubu uznały, że potrzebują sprowadzić napastnika z prawdziwego zdarzenia i ich marzeniem stał się Harry Kane.

Dietmar Hamann porównuje Kane'a do Lewandowskiego. "Wątpię, że będzie strzelał"

Bayern od kilku tygodni pracuje nad transakcją, ale Tottenham wciąż odrzuca oferty. Niemieckie media informowały jednak, że Bawarczycy są niezwykle zdeterminowani i chcą zaoferować aż 110 milionów euro za Kane'a. Zdaniem władz klubu i trenera Thomasa Tuchela Anglik jest warty takiej kwoty i z miejsca byłby gwarancją goli.

Innego zdania jest legenda Bayernu Monachium Dietmar Hamann. Na jednej z imprez stacji Sky Sports w Monachium miał zanegować starania mistrzów Niemiec i zapewnić, że Kane nie jest dla nich gwarancją dobrych występów. - Nie zapłaciłbym 100 milionów za zawodnika, który ma roczny kontrakt i ma 30 lat. To byłoby dobre dla ligi, dobre dla Bayernu, ale on musiałby się wpasować do zespołu. Dla mnie cena w stosunku do jego jakości jest nieproporcjonalna - miał stwierdzić wicemistrz świata z 2002 roku, cytowany przez fcbinside.com

Ponadto Hamann pokusił się o porównanie napastnika Tottenhamu z Robertem Lewandowskim, który przez ostatnie lata był wzorem w Bundeslidze. - Nie ma budowy ciała Lewandowskiego, nigdy nie był szybki i wątpię, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat będzie strzelał tyle goli, ile wciąż strzela Lewandowski w wieku 34 lat - przekonuje były gracz m.in. Liverpoolu. Warto zaznaczyć, że Harry Kane ma obecnie 30 lat, a ostatnim sezonie zdobył 32 gole, a Lewandowski w Barcelonie 33.

Jeszcze w lipcu 2022 Hamann przekonywał, że Lewandowski zrobił przysługę Bayernowi Monachium odejście do Barcelony. Później jednak stopniowo chwalił Polaka i już w kwietniu porównywał do niego angielskiego napastnika. - Kane nie jest Lewandowskim, który zawsze zdobywał po 40 bramek na sezon - mówił wtedy były defensywny pomocnik. Najwyraźniej teraz nie zmienił zdania.