Media: Bayern chce najdroższego bramkarza na świecie

Po mistrzostwach świata w Katarze Bayern Monachium napotkał spory problem. Kapitan zespołu i podstawowy bramkarz Manuel Neuer złamał nogę podczas jazdy na nartach i wypadł z gry na długie miesiące. Bawarczycy zareagowali szybko i sprowadzili Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach, a Szwajcar od razu wskoczył do bramki. Jednak już po pół roku chce odejść do Interu Mediolan, a według mediów transfer jest na ostatniej prostej. Z tego powodu Bayern potrzebuje nowego golkipera.

Bayern Monachium chce najdroższego bramkarza świata. Kosztował aż 80 milionów euro

Rekonwalescencja Neuera znacznie się przedłuża i niewykluczone, że Niemiec wróci do gry dopiero w następnym roku. Dlatego też Bayern intensywnie poszukuje klasowego bramkarza, który z miejsca mógłby zostać numerem jeden i zastępować kapitana zespołu. Wcześniej do tej roli wskazywani byli m.in. Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara czy David de Gea. Teraz media informują o kolejnym kandydacie.

Zdaniem Matteo Moretto z "Relevo" monachijczycy obrali za cel sprowadzenie Kepy Arrizabalagi. Golkiper w 2018 roku odchodził z Athletiku Bilbao do Chelsea za 80 milionów euro, co czyni go najdroższym bramkarzem w historii. Hiszpan przez lata miewał problemy w Londynie, ale w ostatnim sezonie rozegrał 39 meczów. Ponadto dobrze zna się z Thomasem Tuchelem i dla szkoleniowca ma być pierwszą opcją.

Wydawało się, że po odejściu Edouarda Mendy'ego do Al-Ahli Kepa zostanie numerem jeden w Chelsea na lata. Klub postanowił jednak ściągnąć Roberta Sancheza z Brighton i jego pozycja nie jest już taka pewna. To właśnie chce wykorzystać Bayern i złożyć za zawodnika oficjalną ofertę. Ta ma wpłynąć do londyńczyków w najbliższych dniach.

Potencjalna cena za Kepę Arrizabalagę nie jest znana, ale można spekulować, że wyniesie około 20 milionów euro. Kontrakt Hiszpana wygasa dopiero w czerwcu 2025 roki. Jeśli Bayern chce rozpocząć sezon ligowy z nim w bramce, to powinien szybko zdecydować o złożeniu oferty. Już 12 sierpnia Bawarczycy zagrają u Superpuchar Niemiec z RB Lipsk, a sześć dni później czeka ich pierwsze starcie w Bundeslidze z VfL Wolfsburg.