Kownacki ma zacząć sezon na ławce, a teraz jeszcze to. Wielki pech Polaka

Za Dawidem Kownackim udane przygotowania do sezonu w nowym zespole - Werderze Brema. Napastnik w sparingach był niezwykle skuteczny - zdobył gole w pięciu meczach towarzyskich. Mimo to w Niemczech wiele mówi się o tym, że Polak zacznie sezon na ławce. Ponadto w tym tygodniu nabawił się problemów zdrowotnych.

Dawid Kownacki musiał przejść badania. Pech Polaka

We wtorek portal Ligainsider.de przekazał, że Dawid Kownacki musiał przejść badania medyczne. Powód? Uraz nosa, którego nabawił się na jednym z ostatnich treningów. Niewykluczone, że doszło do złamania. Wyniki nie są jeszcze znane i dopiero po diagnozie będzie można powiedzieć więcej na temat jego stanu.

Według niemieckich mediów nawet w przypadku złamania Kownacki powinien być w kadrze meczowej na najbliższe mecze. Werder zainauguruje sezon w najbliższą sobotę - o 15:30 zmierzy się w Pucharze Niemiec z Viktorią Koeln. Z kolei 18 sierpnia o 20:30 zespół Polaka podejmie u siebie Bayern Monachium.

Rywalami Kownackiego o miejsce w składzie są m.in. Niclas Fuellkrug, Marvin Ducksch, Oliver Burke czy też Nick Woltemade. Według "Kickera" w pierwszych meczach Ole Werner ma zaufać Fuellkrugowi oraz Duckschowi. Polak ma zacząć na ławce rezerwowych, co nie do końca może podobać się samemu zawodnikowi, który walczy o powołanie do reprezentacji Polki na wrześniowe mecze. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której Fernando Santos powoła do kadry piłkarza niegrającego regularnie.