"Bild" przedstawia najgorszy scenariusz ws. Neuera

W grudniu zeszłego roku Manuel Neuer złamał nogę, jeżdżąc na nartach. W związku z tym wypadł z gry do końca sezonu, a Bayern ściągnął w jego miejsce Yanna Sommera. Miesiące mijają, a bramkarz nadal nie wrócił do pełnych treningów. - Musimy być cierpliwi i brać pod uwagę kontuzję, jakiej doznał Neuer. Manuel nie leci z nami do Azji i dołączy do zespołu w późniejszym czasie - mówił w połowie lipca Thomas Tuchel.

Manuel Neuer zagra dopiero w 2024 roku. "Bild" potwierdza

Powrót do gry Neuera stale się wydłuża. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał "Bild". Dziennikarze ujawnili, że pod koniec maja z nogi bramkarza usunięto śrubę. Cały zabieg był utrzymywany w tajemnicy aż do teraz. Jeszcze niedawno wydawało się, że zawodnik będzie gotowy na inaugurację sezonu. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niemcy przekazali, że na Neuera będzie trzeba poczekać nawet do przyszłego roku.

"Jego powrót może być kwestią miesięcy, a nie tygodni" - czytamy w tekście. To stawia Bayern w bardzo trudnej sytuacji. Ściągnięty w miejsce Neuera Yann Sommer niedawno przeniósł się do Interu Mediolan. W związku z tym jedynym bramkarzem w zespole mistrza Niemiec jest 35-letni Sven Ulreich. Teraz działacze klubu muszą jak najszybciej znaleźć nowego golkipera.

Media podają, że w ich kręgu zainteresowań znajdują się Giorgi Mamardashvili, Bono, David de Gea, a nawet Kamil Grabara. Jeszcze niedawno mówiło się również, że następcą Neuera może zostać Wojciech Szczęsny. Taką informację przekazała "La Repubblica".

Bayern Monachium rozpocznie nowy sezon już 18 sierpnia. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema. Wcześniej (12 sierpnia) mistrza Niemiec czeka rywalizacja z RB Lipsk w krajowym superpucharze.