Takiego ataku Bayern się nie spodziewał. Agent Mane wypalił z najcięższego działa

Sadio Mane trafił do Bayernu Monachium latem 2022 roku. Docelowo miał zastąpić Roberta Lewandowskiego i zapewnić drużynie ciągłość w zdobywaniu goli. Początek miał całkiem niezły, ale przed mundialem doznał poważnej kontuzji i nie wrócił już do formy. Zdobył zaledwie 12 bramek i sześć asyst w 38 meczach, co rozczarowało Bawarczyków. Ostatecznie już po roku zakończono z nim współpracę. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące powodów i atmosfery wokół rozstania.

Bayern Monachium odpowiada na zarzuty doradcy Mane. "Bezpodstawne"

W sobotę Bacary Cisse, a więc doradca Mane, zrzucił prawdziwą bombę. Oskarżył Bayern o rasizm, powołując się na sytuacje z bójką pomiędzy Senegalczykiem a Leroyem Sane, do której doszło po przegranym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wówczas Niemiec miał wyzwać na tle rasistowskim kolegę z drużyny, ale to nie on został ukarany za ten incydent. Wszystkie sankcje spadły na Senegalczyka - otrzymał grzywnę i nie wystąpił w meczu z 1899 Hoffenheim. Doradca piłkarza miał żal, że nikt z klubu nie stanął w obronie Mane.

- Jeśli kolor skóry Mane niepokoił Sane, to z pewnością niepokoił też liderów Bayernu. Klub ukarał mojego podopiecznego. Wymiar sankcji mógłby być jeszcze większy, gdyby piłkarz protestował - mówił doradca w programie "After Foot", cytowany przez RMC Sport. Dodał też, że z sankcji nałożonych na Senegalczyka miał być niezadowolony sam Thomas Tuchel, który chciał wystawić go do składu.

Teraz do tych oskarżeń odniósł się Bayern i wystosował oficjalne oświadczenie. "Rozwiązaliśmy kontrakt z Mane, który obowiązywał do 2025 roku za zgodą obu stron. Te oskarżenia, które podniosło w ostatnich dniach środowisko piłkarza, były bezpodstawne i pojawiały się już od samego początku. Co więcej, nasz szkoleniowiec Thomas Tuchel nigdy nie zakomunikował Mane, że nie ma dla niego miejsca w kadrze" - napisano na wstępie oświadczenia.

To nie koniec. Bayern wyjaśnił, jakie były prawdziwe powody rozstania z Senegalczykiem. "Nasz klub docenił Mane jako osobę i jako zawodnika. Niestety, nie udało nam się osiągnąć celów, które postawiliśmy na początku naszej współpracy, mimo zaangażowania piłkarza. Tak czasami bywa w futbolu. Życzymy Sadio wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w jego nowym klubie!" - zakończyli działacze Bayernu.

Tuchel wziął odpowiedzialność za złe wyniki Mane

Mane odszedł z Niemiec i przeniósł się na Bliski Wschód, a konkretnie do Al-Nassr, gdzie zagra u boku Cristiano Ronaldo. Będzie tam zarabiać około 40 mln euro rocznie. Kibice wierzą, że to właśnie w Arabii Saudyjskiej odzyska dawny blask. Dość zaskakująco winę za jego słabsze wyniki w minionym sezonie wziął Thomas Tuchel. - Nie doprowadziliśmy do tego, aby pokazał pełnię potencjału. To też moja praca i na mnie spada odpowiedzialność za ten fakt. Takie chwile są smutne - mówił Niemiec na jednej z konferencji prasowych.