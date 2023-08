Najbardziej oczekiwany transfer lata. Legendarny napastnik jest pewny: Nadszedł czas

Wciąż nie jest znana przyszłość Harry'ego Kane'a. Umowa Anglika z Tottenhamem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, więc trwające okno transferowe jest ostatnią okazją na to, by go sprzedać i solidnie zarobić. Zdecydowanie najbardziej zainteresowany Kane'em jest Bayern Monachium, który złożył Tottenhamowi ofertę opiewającą na około 100 mln euro. To będzie przy okazji rekord transferowy mistrzów Niemiec. Wciąż jednak nie ma porozumienia między klubami.

Lineker mówi o transferze Kane'a. "Nadszedł właściwy czas dla niego"

Gary Lineker, były zawodnik Tottenhamu czy Barcelony wypowiedział się na temat Kane'a w rozmowie z dziennikiem "The Sun". Legendarny napastnik uważa, że nadszedł czas na to, by Kane zamienił Londyn na Monachium. - Myślę, że Harry opuści Tottenham, wręcz powinien to zrobić w tym oknie. Nadszedł dla niego właściwy czas i zgłosił się po niego odpowiedni klub. Monachium to piękne miasto, a Bayern to jeden z najlepszych klubów na świecie. Jeśli Kane nie wygrywałby trofeów z Bayernem, to naprawdę musi być przeklęty - powiedział.

Lineker nawiązał też do faktu, że Kane jest drugim najskuteczniejszym strzelcem w historii Premier League z 213 golami. Liderem pozostaje Alan Shearer z 260 trafieniami. - Alan jest gotów odwieźć Harry'ego na lotnisko, ponieważ chce, by jego rekord pozostał nienaruszony. Gra w piłkę polega na zdobywaniu zaszczytów drużynowych, a nie indywidualnych rekordów, a tego właśnie Kane potrzebuje. Moją jedyną radą dla Kane'a jest to, by nauczył się języka, bo dzięki temu zyska większy szacunek. Jego rodzina będzie szczęśliwa w Monachium, tam wszyscy mówią po angielsku - dodał napastnik.

Były reprezentant Anglii uważa, że Tottenham powinien sprzedać Kane'a latem, a nie ryzykować, że straci go bez kwoty odstępnego za rok. - W żaden sposób nie można argumentować, że utrata Kane'a będzie dobra dla Tottenhamu, nawet w dłuższej perspektywie. Nie chodzi tylko o strzelanie goli, ale też o asysty, wszechstronność i cechy przywódcze. Klub jest w trakcie przebudowy, a ta praca będzie dla trenera Ante Postecoglou poważnym sprawdzianem - konkluduje Lineker.

Kane jest wychowankiem Tottenhamu i członkiem pierwszego zespołu od początku 2011 roku, z przerwami na wypożyczenia do Leyton Orient, Millwall, Norwich City i Leicester City. W tym czasie zagrał 435 meczów dla londyńczyków, w których strzelił 280 goli i zanotował 64 asysty.