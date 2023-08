Miał zastąpić Neuera w Bayernie, a zaraz go nie będzie. Idzie do finalisty LM

Yann Sommer zimą przeniósł się z Borussii Monchengladbach do Bayernu Monachium za 9 milionów euro. Tam miał zastąpić Manuela Neuera, który doznał poważnej kontuzji i wypadł do końca sezonu. Jednak nie był to dla niego udany czas, podobnie jak reszta drużyny prezentował się bardzo przeciętnie i niebawem może zostać pożegnany.

Yann Sommer przejdzie z Bayernu Monachium do Interu Mediolan. Fabrizio Romano potwierdza

Od pewnego czasu spekulowało się, że Szwajcar może zasilić Inter Mediolan. Zespół ten niedawno sprzedał Andrę Onanę do Manchesteru United za 52,5 mln euro i poszukiwał nowego bramkarza. Padło na Szwajcara, który niebawem powinien dołączyć do finalisty ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

W piątek 4 sierpnia Fabrizio Romano, ekspert do spraw rynku transferowego, ogłosił, że Sommer zostanie piłkarzem Interu, dodając słynne "Here we go". "Zawarto umowę na łączną kwotę 6 mln euro. W niedzielę przyjedzie do Włoch, aby sfinalizować transfer, w poniedziałek testy medyczne. Inter ma takiego następcę Andre Onany, jakiego chciał" - przekazał.

Yann Sommer rozegrał 25 meczów w barwach Bayernu. W ośmiu z nich zachował czyste konto, w pozostałych 17 przepuścił 31 goli. Sięgnął po mistrzostwo Niemiec.

Bayern Monachium szuka nowego bramkarza. Raczej nie będzie to Wojciech Szczęsny

Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie Bayern sprowadzi nowego bramkarza. Według niemieckich mediów faworytem jest David Raya z Brentford. Poza nim przewijali się między innymi David de Gea, Kamil Grabara czy Wojciech Szczęsny. Ostatni z wymienionych niedawno odciął się od plotek transferowych i zadeklarował, że chce zostać w Juventusie.