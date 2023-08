To będzie transferowy rekord. Bayern zrozumiał, że inaczej już się nie da. Złożył ofertę

12 lat, 435 meczów, 280 bramek, 64 asysty i zero trofeów - to liczby Harry'ego Kane'a związane z Tottenhamem. W ostatnich latach napastnik był łączony z wieloma klubami. Najbliżej był przejścia do Manchesteru City w 2021 roku, ale Tottenham zablokował ten transfer. Teraz o Kane'a stara się Bayern Monachium, który w ostatnich tygodniach składał oferty opiewające na 70 i 80 milionów euro. Każda z nich została odrzucona przez londyński klub mimo tego, że kontrakt 30-latka obowiązuje tylko do czerwca 2024 roku.

W Monachium ciągle szukają napastnika, który wypełni lukę po zeszłorocznym odejściu Roberta Lewandowskiego. Sprowadzony z Liverpoolu przed rokiem Sadio Mane kompletnie się nie sprawdził i już gra w saudyjskim Al-Nassr.

Harry Kane może zostać najdroższym transferem w historii Bayernu Monachium

Dlatego tak bardzo uwagę mistrzów Niemiec przykuł Harry Kane - klasowy, doświadczony i głodny sukcesów napastnik, który z miejsca poprawi grę w ataku. To wszystko sprawiło, że Bayern zdecydował się sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni, żeby go sprowadzić.

Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sport poinformował, że Bayern złożył ofertę opiewającą na w sumie 100 milionów euro. Kwota ta zawiera już ewentualne bonusy, które Bayern wypłaci Tottenhamowi. Zdaniem dziennikarza odpowiedź angielskiego klubu w sprawie tej oferty spodziewana w najbliższych godzinach.

Tak drogi transfer byłby czymś nowym ze strony Bayernu Monachium, który zawsze starał się oszczędnie i rozważnie podchodzić do zakupu piłkarzy. Z innej strony to też pokazuje, jak zmienia się świat futbolu i jak ogromne są w nim pieniądze. Dotychczasowe trzy najdroższe transfery monachijczyków to Lucas Hernandez (80 mln euro), Matthijs de Ligt (67 mln euro) oraz Kim Min-Jae (50 mln euro). Każdy z nich jest środkowym obrońcą, z czego Hernandez tego lata odszedł za 45 mln euro do PSG.