Oficjalnie. Oliver Kahn usłyszał: to koniec

W 2021 roku Karl-Heinz Rummenigge przestał być prezesem Bayernu, a nowym dyrektorem generalnym został Oliver Kahn, były bramkarz monachijczyków. Ale bycie świetnym sportowcem to nie to samo, co bycie sprawnym kierownikiem. Choć jego umowa obowiązywała do grudnia 2024 roku, to zakończyła się tuż po minionym sezonie, czyli w czerwcu.

Przypomnijmy: jeszcze w 2020 roku Bayern był na samym szczycie i mógł się pochwalić potrójną koronę. Ale niedługo później atmosfera w klubie zrobiła się dość gęsta. Rok temu Bayern nie był w stanie utrzymać w szeregach Roberta Lewandowskiego. Później było głośno o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna w trakcie sezonu, choć młody trener wciąż miał szanse na wygranie wszystkich trofeów. Choć ostatecznie zastępujący go Thomas Tuchel zgarnął mistrzostwo kraju, to w szatni wrzało. Wystarczy przypomnieć bójkę między Leroyem Sane a Sadio Mane. A jak już jesteśmy przy Senegalczyku, to nie dość, że nie zastąpił godnie Polaka, to w dodatku już przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej. No i była głośna afera z Manuelem Neuerem. Kontuzjowany kapitan jest skłócony z władzami klubu, po tym jak złamał nogę podczas urlopu, choć teoretycznie: nie mógł jeździć na nartach.

Kahn został zwolniony latem i stwierdził, że to był potężny cios dla niego. Ale wygląda na to, że rany się powoli zagoiły.

- Kilkakrotnie kontaktowałem się z Oliverem po zakończeniu sezonu i doszliśmy do porozumienia w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Wszystko zostało załatwione polubownie - powiedział Herbert Hainer, przewodniczący rady nadzorczej Bayernu, na łamach "Sport-Bilda".

Niemiecka gazeta twierdzi, że Kahnowi przysługuje odprawa, która wynosi cztery lub pięć milionów euro. Ale stosunki między klubem a Kahnem są dobre, o czym świadczą słowa Hainera. - Na zawsze pozostanie dla mnie legendą Bayernu - powiedział Hainer.

Kahna zastąpił długoletni dyrektor finansowy Jan-Christian Dreesen.

Oliver Kahn, czyli nerwowy lider

Mistrz Europy z 1996 roku oraz wicemistrz świata z 2002 roku to legenda monachijczyków. Kahn spędził w Bayernie aż czternaście lat (1994-2008). W tym czasie osiem razy wygrał mistrzostwo Niemiec i raz triumfował w Lidze Mistrzów. Był też powszechnie uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy globu.

Oprócz kapitalnych parad bramkarskich, jego grę charakteryzował agresywny styl. Niemiec często bezpardonowo atakował napastników, nawet po gwizdku sędziowskim. W dzisiejszym futbolu znacznie częściej oglądałby czerwone kartki. Kahn rozegrał ponad 800 spotkań w karierze, ale tylko trzykrotnie wyleciał z boiska. Tylko, jeśli wziąć pod uwagę jego styl.