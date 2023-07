Jeszcze kilka lat temu Hansi Flick był powszechnie chwalony. Nie dość, że był ważnym członkiem sztabu Joachima Loewa, gdy Niemcy wygrali mundial w 2014 roku, to w dodatku jako trener Bayernu Monachium zdobył w 2020 r. potrójną koronę, czyli zwyciężył w Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów. Dzięki świetnym wynikom został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Ale na razie jego przygoda z kadrą nie układa się dobrze.

Na mundialu w Katarze nie wyszli z grupy, choć trzeba dodać, że mieli spora pecha. Problem w tym, że Niemcy nadal zawodzą. Trzy ostatnie sparingi? Remis z Ukrainą (3:3) i porażki z Polską (0:1) oraz Kolumbią (0:2).

- Pamiętajcie jednak, że deklarowałem na początku roku, że do lata nasze mecze towarzyskie traktuję jako fazę testów. A skoro to były nasze testy i eksperymenty, to proszę, byście mieli to na uwadze, gdy nas oceniacie - takie słowa na łamach "Kickera" skierował Flick do dziennikarzy.

Neuer przestał być jedynką

W tym samym wywiadzie odniósł się do sytuacji bramkarzy. I wygląda na to, że Manuel Neuer nawet jeśli wróci do zdrowia, to niekoniecznie wróci między słupki.

- Rozmawiałem z Manuelem przez telefon. Życzę sobie tego, jak i całym piłkarskim Niemcom, by wrócił do zdrowia i formy, z której go znamy. Życzę mu wszystkiego dobrego. A co do pozycji Neuera w kadrze, to trzeba jasno powiedzieć, że Marc-Andre ter Stegen jest znakomity w Barcelonie, ale i u nas radzi sobie także świetnie. Pozycję bramkarza mamy bardzo dobrze obstawioną - powiedział Flick.

Ter Stegen to nie tylko świetny bramkarz Barcelony, ale i bliski kolega Roberta Lewandowskiego, który szybko złapał z nim wspólny język w szatni Barcy. Ale trudno się dziwić, skoro mieszkają blisko siebie, a ich dzieci chodzą do tego samego przedszkola.

Neuer, mistrz świata z 2014 roku, to człowiek-instytucja w niemieckim futbolu. Na swoim koncie ma m.in. 10 tytułów mistrzowskich z Bayernem, sześć pucharów kraju oraz dwie zdobyte Ligi Mistrzów. I choć przez lata omijały go skandale, to teraz ma gorszy moment. Wszystko zaczęło się sypać w grudniu 2022 r., gdy złamał nogę podczas jazdy na nartach. A przecież jego umowa, która wygasa latem 2024 roku, surowo zabrania uprawiania sportów ekstremalnych, a więc i nart.

Wciąż nie wiadomo, kiedy wróci do zdrowia. Na początku lipca Sky informowało, że "potrzebuje jeszcze dużo czasu, aby wrócić", choć wcześniej zakładano, że już w letnich sparingach będzie między słupkami Bayernu. Ale wciąż się leczy.