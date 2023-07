Po mundialu w Katarze Manuel Neuer złamał nogę na nartach i na zastępstwo Bayern Monachium ściągnął Yanna Sommera. Szwajcar jest świadomy, że po powrocie Niemca do sprawności nie będzie numerem jeden i jeszcze tego lata chce zmienić klub. Według mediów osiągnął już porozumienie z Interem Mediolan i lada dzień przeniesie się do Włoch. Z tego powodu Bawarczycy poszukują kolejnego bramkarza, a wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Kamila Grabarę i Wojciecha Szczęsnego.

Bayern Monachium jednak nie chce Wojciecha Szczęsnego? Pojawił się kolejny kandydat

W trakcie poszukiwań nowego bramkarza Bayern miał wyrażać chęć sprowadzenia Wojciecha Szczęsnego, który miałby zapewnić wysoki poziom przed powrotem Neuera. Na Polaka Bawarczycy musieliby jednak wydać około 10 milionów euro, a bramkarz miał nie być zainteresowany późniejszą rolą rezerwowego.

Podobnie sytuacja przedstawiała się w przypadku Davida de Gei, który po wypełnieniu kontraktu z Manchesterem United pozostaje wolnym zawodnikiem. Bayern miał jednak zniechęcić się dużą pensją, której oczekiwał Hiszpan i również zdaje się, że zrezygnował z jego transferu.

"Nie ma tematu transferu Szczęsnego czy de Gei do Bayernu" - przekazał Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sports. Dwa najpoważniejsze nazwiska wypadły więc z listy, ale Bawarczycy wolą tańszą alternatywę. Obecnie głównym kandydatem, by dołączyć do mistrzów Niemiec, jest David Raya.

Bramkarz w poprzednim sezonie kapitalnie spisywał się na boiskach Premier League w barwach Brentford. Poza nim na liście ma być jeszcze wielu golkiperów, z którymi kontaktuje się klub. Wśród nich wymieniano wcześniej Kamila Grabarę, ale żaden z dziennikarzy nie przekazał konkretów o ewentualnej ofercie dla Polaka.

Problem Bayernu Monachium w poszukiwaniu bramkarza polega na nadchodzącym powrocie Manuela Neuera. Trudno wyobrazić sobie, by kapitan klubu po wyleczeniu kontuzji nie został ponownie numerem jeden w składzie Thomasa Tuchela. Golkiper, który przyjdzie do Monachium, godzi się na rolę pierwszego bramkarza jedynie przed kilka tygodni. Później będzie musiał ustąpić 37-letniemu Niemcowi.