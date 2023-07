Potwierdzone. Bayern Monachium zainteresowany dwoma Polakami

Yann Sommer do Bayernu trafił w styczniu 2023 r., jako zastępca kontuzjowanego Manuela Neuera. Kiedy kapitan zespołu wróci do formy, Szwajcar prawdopodobnie straci miejsce w składzie i dlatego jeszcze tego lata chciałby zmienić klub. Włoskie media informowały, że 34-latek trafi do Interu Mediolan. Z tego powodu Bawarczycy rozglądają się za kolejnym bramkarzem, a wśród kandydatów znalazło się dwóch Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonny Kittel szczerze o reprezentacji Polski: Słyszałem, że Boniek...

To pewne. Wojciech Szczęsny i Kamil Grabara na celowniku Bayernu Monachium

Bramkarzami, którzy mogą trafić do Bayernu Monachium, są Wojciech Szczęsny i Kamil Grabara. W przypadku bramkarza FC Kopenhagi takie doniesienia pojawiały się od kilku tygodni, a Bawarczycy mieli widzieć w nim następcę Neuera w przyszłości. Okazuje się, że nie były to jedynie plotki.

Świetne wieści ws. Kownackiego. To zdjęcie mówi wszystko

Christian Falk, szef działu piłkarskiego "Bilda", w materiale wideo z 26 lipca poinformował, że faktycznie obaj Polacy nadal interesują Bayern i są wskazywani, jako potencjalni następcy Sommera, a przyszłości Neuera. Falk uznawany jest za najlepiej poinformowanego w sprawach bawarskiego zespołu i tworzy podcast "Bayern Insider". Informacja wydaje się więc niemal pewna.

Oczywiście w Monachium nie obserwują jedynie polskiego duetu. Faworytem do dołączenia do zespołu ma być David de Gea, który wypełnił kontrakt z Manchesterem United i pozostaje bez klubu. Lista Bawarczyków jest jeszcze dłuższa, a są na niej: Yassine Bounou z Sevilli, Giorgi Mamardaszwili z Valencii Robert Sanchez z Brighton, Dominik Kotarski z PAOK Saloniki oraz Mathew Ryan z AZ Alkmaar.

Polka jak Robert Lewandowski. Została królem strzelców i przeniosła się do giganta

Przyjście do Bayernu przez bramkarza oznacza jednak zgodzenie się na rolę rezerwowego. Niemal pewne jest, że gdy Manuel Neuer w pełni wyleczy kontuzję, to będzie numerem jeden w bramce drużyny Thomasa Tuchela. 37-latek jest kapitanem zespołu i wydaje się, że jeszcze przez kilka lat nie odejdzie na emeryturę.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

trudno uwierzyć, by Szczęsny i Grabara zgodzili się na rolę drugiego bramkarza w monachijskim klubie. Podstawowy golkiper reprezentacji Polski jest również numerem jeden w Juventusie, z którym ma umowę czerwca 2025 roku. Z kolei Grabara gra w pierwszym składzie FC Kopenhagi, a jego kontrakt skończy się jeszcze rok później.