Jednak nie Szczęsny. Bayern chce sprawdzić też kogoś innego. Był gwiazdą

Manuel Neuer od grudnia ubiegłego roku znajduje się poza grą. Bramkarz Bayernu Monachium w czasie zimowego wyjazdu na narty złamał nogę i wymusił na władzach klubu transfer Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach, żeby mistrzowie Niemiec mieli klasowego zawodnika na tej pozycji do końca sezonu. Chociaż jest już końcówka lipca to Neuer dalej nie wrócił do treningów z zespołem i nie będzie gotowy na początek nowych rozgrywek. Jednocześnie Sommer chce odejść z klubu, ponieważ w dłuższej perspektywie nie chce być zmiennikiem. Dlatego Szwajcar ma być coraz bliżej transferu do Interu Mediolan.

Kto w takim razie może przyjść do Bayernu Monachium, który poza Sommerem ma tylko Svena Ulreicha, będącego trzecim wyborem na pozycji bramkarza? W tym tygodniu dziennik "La Repubblica" poinformował, że mógłby to być Wojciech Szczęsny. Bayern ma rozmawiać z dyrektorem sportowym Juventusem w tej sprawie, ale nie wiadomo jak bardzo możliwy jest to transfer.

Nie Wojciech Szczęsny, a David de Gea trafi do Bayernu Monachium?

"Sport Bild" poinformował, że uwaga monachijczyków skierowała się na Davida de Geę, któremu w czerwcu wygasł kontrakt z Manchesterem United. W miejsce Hiszpana klub ściągnął już Andre Onanę z Interu Mediolan, a on sam pozostaje bez pracodawcy.

Dlatego Bayern ma rozważać sprowadzenie De Gei, który zastępowałby Neuera, zanim ten nie odzyska pełnej dyspozycji i nie będzie gotowy do gry. Były już bramkarz Manchesteru United mierzy 192 cm wzrostu, co przekonuje Thomasa Tuchela. Z tego powodu zdaniem gazety szkoleniowiec ma odrzucać kandydaturę Davida Rayi (183 cm) z Brentford, którego Bayern miał obserwować według informacji Fabrizio Romano.

Poza Szczęsnym czy De Geą Bayern ma na liście jeszcze takich bramkarzy, jak Yassine Bounou z Sevilli, Giorgi Mamardashvili z Valencii czy Kamil Grabara z FC Kopenhagi.