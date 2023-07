Ależ pech polskiego napastnika. A było już tak dobrze

Za Dawidem Kownackim udane pierwsze tygodnie w barwach nowego klubu - Werderu Brema. Polak przeniósł się tam z drugoligowej Fortuny Duesseldorf, w której w minionym sezonie zdobył 14 bramek. W trakcie pierwszych sparingów w okresie przygotowawczym przed sezonem 2023/24 również imponował formą - w trzech spotkaniach strzelił cztery bramki.

Dawid Kownacki kontuzjowany. Co dalej z jego występami?

Niestety we wtorek po południu pojawiły się niepokojące wieści w sprawie polskiego napastnika. Jak przekazał portal deichstube.de Kownacki nie dokończył wtorkowego treningu. Powód? Uraz po starciu z Jeanem Manuelem Mbome. 26-latek walczył z niemieckim pomocnikiem o piłkę i upadł na murawę. Po chwili musiał zejść z boiska.

Walczący o powrót do reprezentacji Polski Kownacki obejrzał resztę treningu jako widz i obecnie czeka na diagnozę. Po zajęciach miał przejść szczegółowe badania.

Kontuzja Polaka byłaby złą informacją nie tylko dla samego zawodnika, ale też dla trenera Werderu - Ole Wernera. Napastnik strzelał jak na zawołanie i w klubowym środowisku traktowany jest jako potencjalny następca Niclasa Fuellkruga, który może zostać sprzedany jeszcze tego lata i to za niemałe pieniądze.

Dawid Kownacki dał sygnał, że marzy o powrocie do reprezentacji Polski. Ostatni raz zagrał w kadrze w 2021 roku. Mimo dobrej formy nie otrzymywał powołań. Niewykluczone, że zmieni się to we wrześniu. Jeśli utrzyma wysoką dyspozycję może liczyć na zaproszenie od Fernando Santosa. Gdyby jednak okazało się, że jest kontuzjowany, znów droga do reprezentacji mogłaby zostać zablokowana.